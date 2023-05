L'horoscope du Scorpion pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Scorpion au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 octobre au 22 novembre.

Climat général

Bon anniversaire ! Cette année, vous avez de la chance, plus que les autres signes qui vont beaucoup vous envier : le Soleil est arrivé chez vous le 23 octobre, en même temps que Vénus, la planète qui gère vos amours, ainsi que votre amour-propre. Vous allez donc vous aimer vous-même davantage et les autres ne pourront que faire pareil. En outre, Vénus représentant aussi les finances, il est très possible que vous vous enrichissiez dans les semaines à venir. Ceci est valable pour le deuxième et le troisième décan. Le premier aura droit aux énergies du Sagittaire à partir du 22 novembre et pour lui aussi, les questions d'argent, les investissements ou achats seront au premier plan.

Vie quotidienne

Encore plus lors de votre période anniversaire, vos activités sont gérées par Mars. La planète est à présent rétrograde, toujours en Gémeaux et continue à être en dissonance avec Neptune. Il semble donc que votre quotidien sera un petit peu compliqué par des incidents dont vous ne semblez pas être responsable. Il peut s'agir, encore une fois, de mouvements sociaux qui impactent votre vie quotidienne. Toutefois, sur le plan personnel, si jamais Neptune a une influence particulière sur votre décan, vous aurez du mal à venir à bout de ce que vous entreprenez. Ou alors, vous aurez affaire à quelqu'un qui cherche à vous influencer pour vous faire commettre des erreurs. Essayez de ne rien entreprendre d'important avant la fin du mois.

Vie amoureuse

Vénus va donc accompagner le Soleil jusqu'au 16 novembre et vous serez tous, à un moment ou un autre, sous le charme de cette jolie conjoncture. Cependant, la semaine du 7 novembre ne sera pas toujours facile pour le deuxième, puis pour le troisième décan. À un ou deux jours d'écart, le Soleil est Vénus seront en dissonance avec Uranus et cela vous vaudra un imprévu, probablement dans le domaine relationnel : peut-être une rencontre, un coup de foudre qui peut vous mettre la tête à l'envers. Mais tout de suite après la dissonance entre le Soleil, Vénus et Saturne vous remettront la tête à l'endroit et surtout face à la réalité. Celle-ci peut être frustrante et être à l'origine d'un sentiment de perte. Toutefois, après le 16 novembre, vous passerez rapidement à autre chose.

En aparté

La nouvelle Lune du 23 novembre se forme dans le premier décan du Sagittaire. Donc pour votre premier décan à vous, il sera forcément question d'argent, comment vous le dépensez ou la manière dont vous le placez ; bref de la façon dont vous le gérez. Il est possible que vous ayez un important achat à faire pendant la période Sagittaire à venir et pas seulement si vous êtes du premier décan. Et bien sûr, vous pouvez aussi recevoir une somme (en plus de ce qui était prévu).

