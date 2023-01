L'horoscope du samedi 9 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure et Jupiter sont en exacte dissonance aujourd'hui, ça ne va pas durer (juste la journée), cela dit cela suffit pour un rendez-vous et peut-être pour une discussion liée à un problème judiciaire, quelque chose qui dure depuis plusieurs semaines. L'aspect d'aujourd'hui peut vous permettre de vous justifier, de dire ce que vous avez sur le coeur.

Taureau

Face à vous en Scorpion (où elle passe tous les mois) la Lune s'oppose à Uranus, dans votre 2e décan ; le début du 3ème pourrait aussi ressentir ces influx un peu stressants et qui vous poussent à vous débarrasser d'une contrainte ou d'une situation oppressante. Vous pouvez avoir à changer de vie avec cet aspect d'Uranus.

Gémeaux

Quand je vous disais hier, 3e décan, que la situation était encore fragile, cela faisait référence à la dissonance que Vénus va former avec Neptune et qui peut vous faire craindre une répétition de ce qui vous déstabilise. Cela peut se produire, bien sûr, mais vous avez à présent des armes pour vous défendre et pour empêcher que cela aille trop loin.

Cancer

Vénus se glisse dans le 3ème décan des Gémeaux, elle arrive donc bientôt chez vous (le 18). Pour l'instant vous êtes en attente, vos plaisirs sont imaginaires ou alors vous rêvez de quelqu'un qui n'est pas là, que vous avez rencontré sur les réseaux peut-être... A moins que votre partenaire ne soit absent/e pour quelque jours.

Lion

Une journée un peu stressante pour le 2e décan, vous pensez trop en ce moment et vos pensées sont tournées vers un avenir que vous espérez meilleur mais qui vous déçoit. Bonne nouvelle, l'aspect se termine début 2023. 3e décan, vous recevez à présent un bon aspect de Vénus qui va vous permettre de relâcher vos freins pendant quelques jours (jusqu'au 18).

Vierge

Mars est entrée récemment en Taureau, une conjoncture positive pour votre 1er décan. Votre désir, celui que vous pourrez réaliser, pourrait être de partir en vacances, ou en tout cas de changer d'horizon. Mais il semble aussi que vous aurez des opinions à partager et qu'on ne sera peut-être pas d'accord avec vos idées.

Balance

3e décan, votre planète d'amour Vénus, vous envoie de douces et tendres vibrations jusqu'au 18. Tout vous semblera plus facile que d'habitude et vous-même serez plus à l'aise, plus en confiance avec autrui. D'une manière générale vos activités vous procureront du plaisir, et encore plus si vous êtes en vacances, évidemment.

Scorpion

Toujours chez vous, la Lune s'oppose à Uranus aujourd'hui, ce qui risque d'accentuer votre besoin de liberté... ou celui de votre partenaire. C'est un aspect qui est actif depuis plusieurs mois et qui indique que, d'une certaine manière, vous devriez faire évoluer votre schéma affectif en critiquant vos choix passés pour ne plus faire les mêmes à l'avenir.

Sagittaire

Vénus s'oppose toujours à vous, 3e décan à présent. Ce serait top pour d'amusantes rencontres si Vénus ne s'opposait pas à Neptune et si vous ne risquiez pas de vivre une séquence où vous aurez une déception. Elle viendra de votre partenaire, de quelqu'un que vous aimez en tout cas, et qui vous semblera fuyant/e, ou déprimé/e.

Capricorne

1er décan, Mars distribue ses énergies depuis un secteur positif de votre zodiaque. C'est le bon moment pour prendre soin de vous, vous acheter un joli vêtement, vous occuper de votre physique (coiffeur, esthéticienne), de manière à être au top pour vos vacances, ou tout simplement parce que vous avez un " date " en prévision.

Verseau

Après s'être opposée à Mars hier, la Lune est en dissonance avec Uranus aujourd'hui, 2e décan. Pendant quelques heures vous risquez d'être déboussolé sur le plan personnel ou professionnel. Ce à quoi vous êtes attaché, ou une personne qui compte pour vous, se détache de vous et vous avez le sentiment de perdre votre équilibre.

Poissons

Votre 3e décan va recevoir des influx de Vénus depuis les Gémeaux. Attention à sa dissonance avec Neptune qui risque de vous faire voir le passé avec des lunettes teintées d'optimisme. On pourrait en effet revenir vers vous, mais vous serez méfiant et vous aurez raison. Et si vous ne l'êtes pas (méfiant) vous risquez d'être déçu.

