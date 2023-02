L'horoscope du samedi 06 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il semble que vous serez très stimulé par la dissonance Soleil/Uranus, un peu trop même. Ce sera probablement pour contrer l'autre (frustrante) dissonance, celle de Mars/Saturne dont nous avons déjà parlé et qui vous empêche (un peu) de profiter. Avec Soleil/Uranus, vous allez pouvoir trouver du plaisir et du bien-être autrement.

Taureau

Dans votre signe, aujourd'hui c'est Uranus qui est stimulée par le Soleil et votre désir de liberté, d'autonomie, de changer de vie pour certains est mis en lumière. Toutefois, il se peut aussi qu'il y ait un imprévu, que vous soyez obligé de changer quelque chose qui était programmé, et évidemment ce sera désagréable pour vous.

Gémeaux

Il vous arrive de changer d'avis en un claquement de doigt, souvent parce que vous aurez entendu quelqu'un parler et vous aurez été convaincu. Il semble que c'est ce qui pourrait se passer d'ici jeudi prochain ; vous aurez l'occasion de changer votre manière de voir une situation, ou l'idée que vous vous faisiez de l'un de vos proches.

Cancer

En même temps que Vénus vous envoie de bons influx, 3e décan, Mars fait de même depuis un autre signe. Cette configuration semble idéale pour tomber amoureux ou en tout cas être très attiré sensuellement par quelqu'un. Et si vous êtes en couple, il y aura un net regain de désir entre vous et vous passerez des moments très chauds.

Lion

Chez vous, le Soleil a entamé une dissonance avec Uranus qui dure depuis quelques jours et se terminera samedi prochain. Ceux du 2e décan sont les plus concernés, mais vous en aurez tous des échos à travers un imprévu, ou le sentiment de ne pas être le maître de votre vie. A moins qu'un projet ne soit annulé au dernier moment. Du stress au programme !

Vierge

La dissonance du jour, entre Soleil et Uranus sera exacte jeudi prochain, mais elle est déjà active. Cela dit, elle n'aura pas vraiment d'impact sur vous. Le Soleil étant dans votre secteur 12, il s'agit d'une situation dont vous serez spectateur et qui peut produire du stress, mais pas autant que chez le Taureau ou le Lion.

Balance

Vous aussi, comme la Vierge, vous n'êtes pas directement concerné par cette dissonance Soleil-Uranus qui peut simplement vous demander de reporter quelque chose, une dépense par exemple. Et si vous avez quelque chose d'important à payer, vous pourriez demander un étalement. Ne croyez pas que vous êtes obligé de payer en une fois.

Scorpion

Vous serez plus sensible que d'autres à la dissonance entre le Soleil et Uranus, surtout dans le domaine relationnel dont nous parlions hier. La question sera prioritaire sous cette conjoncture et certains devront affronter de nouveau un retournement de situation comme il y en a déjà eu au cours de l'année (2e décan).

Sagittaire

Vous n'aurez que très peu de retombées de la dissonance Soleil/Uranus, sauf bien sûr si vous avez l'ascendant en Taureau, Lion, Verseau ou Scorpion (voir ces signes). Autrement, il pourrait y avoir un léger imprévu, pas forcément négatif, mais quelque chose qui vous oblige à changer vos plans dans les prochains jours.



Capricorne

Quoi qu'il se passe, de toutes les manières vous pourrez gérer. Mais rassurez-vous, cela ne vous concernera que de loin et cela peut se révéler très anodin. En tout cas, grâce à Mercure en Vierge, quelle que soit la situation, vous saurez prendre du recul et l'analyser dans le détail. Votre avis sera même très apprécié par vos proches.

Verseau

En plus de la dissonance Mars-Saturne, il y a aujourd'hui une mésentente entre le Soleil et votre planète, Uranus (jusqu'à jeudi). Vous serez certainement stressé par une situation dont vous imaginez des suites catastrophiques (2e décan) ; mais gardez les pieds sur terre ! Vous avez de la ressource, et bien plus que vous ne le pensez.

Poissons

1er décan, l'après-midi et la soirée seront marqués par une dissonance entre la Lune et Mercure. Quelque chose vous contrariera et vous le tournerez et le retournerez dans votre tête. A moins que vous ne vous soyez embrouillé avec un proche et que vous cherchiez le moyen de rattraper les choses. N'en rajoutez pas, attendez demain.

