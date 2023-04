Que réservent les astres au Sagittaire au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 23 novembre au 20 décembre.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

C'est le Taureau qui règne, mais d'une certaine manière vous serez en position de force ce mois-ci ! Et c'est grâce à votre planète maîtresse, Jupiter, que vous aurez la Force avec vous ! En effet, celle-ci investit le Bélier le 10 et s'y installe pour quelques mois. En marche directe et bientôt conjointe à Mars, c'est de la dynamite pour vous : prenez des initiatives, soyez actif et même proactif, vous en aurez rapidement des bénéfices. En fait, tout ira rapidement sous cette conjoncture.

Vie quotidienne

2e et 3e décan, chacun à votre tour, vous recevrez une dissonance de Mars d'ici le 24, date où elle entrera en Bélier pour rejoindre Jupiter. Mais jusque-là, elle formera un angle un peu trop dynamique qui peut vous voir plus nerveux, impatient et irritable que d'habitude. Vous aurez besoin d'action, aussi saisissez toute occasion de vous dépenser, cela aura des vertus calmantes. Malgré tout, gare aux disputes sous cette conjoncture ! 1er décan, après le 24, la rencontre Jupiter/Mars risque d'être un peu explosive, mais dans le bon sens. En tout cas, vous vous ferez remarquer, ça c'est sûr !

Vie amoureuse

Vénus passe tout le mois chez le dynamique Bélier et peut vous voir tomber amoureux en cinq minutes... tout comme vous pouvez aussi rompre en 5 minutes. Disons qu'avec Vénus en Bélier vous allez vous emballer, mettre l'autre sur un piédestal et il faudra qu'il ou elle soit vraiment exceptionnel/le pour qu'il/elle puisse y rester. Dans ce cas, vous avez intérêt à le/la garder, vous trouverez difficilement mieux ! Pour la période actuelle s'entend, pas pour le reste de votre vie !

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau ayant déjà eu lieu fin avril, c'est une pleine Lune qui se fera remarquer le 16 du mois, dans le 3e décan du Taureau/Scorpion, en dissonance avec Saturne. Un petit déplacement pourrait être annulé, à moins que ça ne soit vous qui vous demandiez si vous ne devez pas annuler. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, mais ça ne sera peut-être qu'une impression. Je vous l'ai dit : méfiez-vous de votre imagination. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info