L'horoscope du mercredi 15 juin 2022

Bélier

Tout aura de l'importance à vos yeux aujourd'hui et demain. Votre sens des responsabilités est mis en avant, de même que votre culpabilité si vous ne faites pas ce que vous estimez être votre devoir (mais qui peut être ennuyeux). A moins que vous ne rendiez visite à une personne âgée, un parent, et que cela vous remue.

Taureau

Dès ce matin, vous êtes de bonne humeur, l'esprit ouvert et le coeur en émoi si vous êtes du 3e décan. Vénus débarque chez vous et il faut en profiter si vous êtes né autour du 11 mai car elle va très vite se fâcher avec Saturne. En conséquence, votre bonne humeur disparaîtra pour laisser place à la nostalgie, à une sensation de manque (ce week-end).

Gémeaux

Né en mai, ça se précise, Mercure et Jupiter entrent en relation et y resteront jusqu'au vendredi 24. Une bonne période pour recevoir une proposition, ou, dans un autre registre, pour ouvrir un commerce, démarrer une entreprise, faire des projets qui ne peuvent que se concrétiser, même si ce n'est pas pour tout de suite.

Cancer

2e décan, face à vous en Capricorne, la Lune se fâche avec Mars. Vous serez mécontent, pour ne pas dire en colère, contre un/e partenaire professionnel ou affectif. Et vous, quand vous êtes en colère cela s'entend ! Essayez de ne pas réagir sous le coup de l'émotion ou parce que vous serez influencé par quelqu'un.

Lion

Je vous l'ai dit lundi, mais cela commence à se préciser : Mercure et Jupiter entament un bon aspect qui va durer une dizaine de jours et qui peut vous valoir une proposition enthousiasmante. Né en juillet, on pourrait vous offrir l'opportunité de partir à l'étranger, pour le travail ou pour des vacances.

Vierge

C'est une bonne journée, et même deux bonnes journées pour votre signe. Aujourd'hui, la Lune en Capricorne indique que vous serez fier de vous, peut-être parce qu'on vous fera des compliments qui vous toucheront. Et 3e décan, à partir de demain, Vénus vous enverra de bons influx qui donneront plus de place à vos amours et à vos plaisirs.

Balance

Vous serez un peu morose aujourd'hui, ce sera dû à la présence de la Lune en Capricorne. Elle fait travailler votre imagination mais pas dans un sens créatif et positif. Au contraire, vous ne voyez que le négatif et vos sensations, intuitions ne sont pas joyeuses. Heureusement que vous avez des proches de meilleure humeur que vous !

Scorpion

Il se peut que vous ayez un rendez-vous ou une démarche à faire, voire plusieurs (1er décan). Grâce à Mercure en Gémeaux, vous " sentirez " parfaitement vos interlocuteurs et interpréterez de manière très précise leur langage corporel, leurs expressions faciales. Plus vous serez attentif, mieux vous les comprendrez et vous adapterez à eux. Ce qui vous garantit une bonne entente.

Sagittaire

Il n'y a pas de doute, si vous avez quelque chose à demander, vous l'obtiendrez ! En effet, vous ne lâcherez pas prise et reviendrez à la charge tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez. C'est la Lune en Capricorne qui vous rendra persévérant aujourd'hui, vos désirs et besoins étant consciemment ou non, votre priorité.

Capricorne

La Lune a entamé la traversée de votre signe (jusqu'à demain soir) et se trouve en aspect avec Jupiter aujourd'hui, si vous êtes né en décembre. Attention à l'exagération ! En effet, Jupiter va certainement amplifier vos émotions et vous qui cherchez souvent à les contrôler, vous aurez du mal ! Elles auront tendance à déborder.

Verseau

Vous serez perdu dans vos pensées, distrait, et comme le Soleil est en dissonance avec Neptune vous risquez de faire une bourde, ou d'oublier quelque chose d'important. Le Soleil étant en Gémeaux, signe de communication, vous pourriez perdre votre téléphone ou zapper l'un de vos rendez-vous, 3e décan surtout.

Poissons

L'amitié et l'entraide pourraient être au premier plan, il vous semblera important de proposer vos services à un ami, ou à quelqu'un dont vous vous sentez solidaire. Cela dit, votre secteur des projets est aussi en première ligne et il se peut que vous ayez une idée en tête, quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps.

