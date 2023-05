L'horoscope du mercredi 11 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure rétrograde, mais elle est en bon aspect avec Jupiter qui vient d'entrer dans votre signe. On vous a peut-être fait une proposition et vous attendez qu'on vous recontacte pour répondre ? Quoi qu'il en soit, ne bougez pas, ne cherchez pas à forcer les choses en appelant, attendez que l'autre revienne vers vous (mi-juin).

Taureau

Mercure a entamé une rétrogradation qui va durer jusqu'au 3 juin, et dans son mouvement arrière, elle va revenir chez vous (le 23 mai), en dissonance avec Saturne. Un problème financier pourra vous travailler, et même dans certains cas vous empêcher d'effectuer un achat. A moins qu'on ne vous paye pas ce qu'on vous doit.

Gémeaux

Né en mai, Mercure est chez vous et commence aujourd'hui à rétrograder. Un détail risque de vous contrarier, mais un détail dont vous ferez parfois une montagne. A moins que vous n'ayez fait une demande, un document, et que vous ne receviez rien. Mercure reviendra chez vous, au même endroit, après le 14 juin.

Cancer

La rétrogradation de Mercure vous expose à des petits problème anodins, mais qui peuvent se répéter. En fait, vous serez un peu trop distrait et plongé dans vos pensées, aussi passerez-vous votre temps à chercher votre téléphone, vos lunettes, ou à oublier que vous deviez appeler untel ou unetelle. Rien d'important.

Lion

L'attente risque d'être longue mais l'espoir est fort pour les natifs du 1er décan. Vous pourriez cependant vous décourager car vous n'aurez pas de nouvelles d'une personne (ou d'une entreprise) qui vous a fait une promesse. Mais avec Mercure rétrograde, il est rare que les promesses soient vite tenues. Cela se fera en juin.

Vierge

Mercure est votre maître, vous êtes plus sensible que d'autres à ses rétrogradations. Celle qui commence aujourd'hui se terminera le 3 juin en Taureau, et la planète sera en dissonance avec Saturne. Quel que soit le résultat que vous allez attendre, vous aurez du mal à l'obtenir, et probablement pas avant le 14 juin.

Balance

A priori, vous n'aurez que très peu d'échos de la rétrogradation de Mercure, mais comme tout le monde vous aurez droit à des petits incidents, des maladresses la plupart du temps, qui de la part de " celui qui est à l'avant ", (c'est ainsi que les Anciens appelaient Mercure) et qui recule ne vous étonneront pas. Jusqu'au 13 juin.

Scorpion

Pour vous, Mercure rétrograde ne peut que vous inciter à vous tourmenter davantage, à propos de tout et de rien. C'est-à-dire que vous penserez trop et que plus vous penserez à des détails qui vous tracassent, plus ils prendront une place qu'ils ne doivent pas prendre. Essayez de positiver, surtout après le 23 mai.

Sagittaire

Préparez-vous à devoir patienter, à attendre qu'on vous envoie quelque chose qu'on ne vous enverra peut-être jamais ! En effet, Mercure rétrograde et formera une dissonance avec Saturne du 23 mai au 12/13 juin. Vous serez très énervé après la personne ou l'organisme qui, selon vous, n'aura pas fait son travail en temps et en heure.

Capricorne

Vous aussi, cette rétrogradation de Mercure aura un effet sur vos nerfs, et vous réagirez plus que d'habitude à des détails parfois sans importance (jusqu'au 23). Du 23 au 15, Mercure sera en dissonance avec Saturne et vous aurez un problème de communication avec un proche, à moins que vous ne soyez gêné pour vous déplacer.

Verseau

Quand Mercure rétrograde, on a l'impression que tout va de travers, mais il s'agit souvent de détails pratiques et pour vous, Verseau, signe de l'électricité, il peut y avoir des pannes, des objets qui fonctionnent mal parce que vous les avez mal réglés. Il arrive en effet que cela vienne de vous et d'une forme de maladresse.

Poissons

Mercure recule alors qu'elle occupe votre secteur de la famille et de la maison (1er décan). Quelqu'un pourrait s'imposer chez vous pendant quelque jours et vous en serez dérangé. Pas tout le temps, mais par moments. A moins qu'un problème familial ne vous tracasse davantage, en tout cas jusqu'au 23 mai minimum.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info