L'horoscope du mercredi 10 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus se sépare enfin de son opposition à Pluton, mais elle n'en sera vraiment libérée que demain, lorsqu'elle entrera en Lion. Donc, aujourd'hui encore, ceux du 3e décan né après le 14 avril peuvent ressentir une souffrance, probablement liée à une histoire de cœur... Mais il se peut aussi qu'elle soit de nature physique.

Taureau

2ème décan, c'est à votre tour de recevoir les influx positifs de Mercure. Certes, ils sont rapides et correspondent parfois à une simple discussion, comme une explication avec un proche, mais rien d'agressif. D'ailleurs, le plus souvent, c'est vous qui demandez des comptes à l'autre, un rapport, des précisions dont vous avez besoin.

Gémeaux

Mercure, votre planète maîtresse, fait son entrée dans le 2e décan de la Vierge, en regard de votre 2e décan. Il se peut que vous bougiez pour aller rendre visite à quelqu'un de la famille, ou que cette personne vienne passer la journée avec vous. Vous serez concerné, chaque membre du décan à son tour, d'ici le 18 août.

Cancer

Vénus s'oppose encore à Pluton (dernier jour), mais Mars forme un bon aspect avec vous, aussi les choses prendront une autre tournure à partir d'aujourd'hui. On dirait que vous ne vous laisserez pas faire (3ème décan), peut-être aurez-vous à demander de l'aide mais cette aide sera apparemment très efficace et très réparatrice pour votre ego.

Lion

" L'affaire " Mars n'est pas terminée : après Neptune, voilà qu'elle s'aligne avec Pluton. Un bon aspect qui peut être utile pour réparer des préjudices, votre ego, des objets, une relation... Cela peut se jouer à un petit niveau comme à un grand niveau. Et ça peut aussi être votre volonté à vous, ou se faire tout naturellement.

Vierge

3e décan, vous avez des armes efficaces, et parfois ignorées de vous, pour vous défendre contre la bêtise humaine ; en ignorant superbement ceux qui veulent vous faire sortir de vos gonds, par exemple. Cependant, l'aspect du jour a une nature très réparatrice et vous allez utiliser cette force pour essayer d'arranger un conflit.

Balance

Pluton étant en dissonance avec vous (depuis longtemps) son bon aspect actuel avec Mars peut vous servir à mieux gérer et même à profiter d'une situation qui jusque-là n'était pas facile à vivre (par moments seulement). Il se trouve que certaines de vos angoisses pourraient se transformer en énergie positive et constructive.

Scorpion

L'aspect du jour, entre Mars et Pluton est à double tranchant. Soit vous utiliserez ces énergies pour vous rabibocher avec quelqu'un (3e décan surtout), pour reconstruire une relation qui ne tient qu'à un fil, soit au contraire vous subirez ces énergies et resterez impuissant face à ce que l'autre veut vous imposer.

Sagittaire

2e décan, Mercure entame sa traversée du zénith de votre zodiaque. Vos proches et notamment vos relations avec eux seront au premier plan. Il se peut que vous preniez un parent en charge, ou que vous ayez à vous montrer ferme avec vos enfants parce que vous avez l'impression qu'avec les vacances, ils font n'importe quoi.



Capricorne

Je reviens sur Mars, en bon aspect avec vous et avec Pluton à présent (jusqu'à mardi prochain).3e décan, Pluton est chez vous et recevoir les énergies de Mars va lui donner encore plus de force pour mener à bout le travail que vous êtes en train de faire : soit sur vous-même, soit pour atteindre un objectif d'une grande importance.

Verseau

Vénus s'approche du Lion et si vous êtes né en janvier, certains doivent déjà sentir ses agréables influx. Ils peuvent vous placer dans un contexte très amical, entouré par des amis bienveillants ou par celui/celle que vous aimez. Mais nous en reparlerons, car il peut aussi s'agir de vous engager dans une nouvelle aventure professionnelle.

Poissons

Mercure s'oppose à présent à votre 2e décan, mais pour la bonne cause ! Elle va en effet former un bon aspect avec Uranus d'ici la fin de la semaine. Vous aurez donc une nouvelle inattendue ou une visite imprévue, à moins que vous n'obteniez un rendez-vous sur lequel vous fonderez beaucoup d'espoir. Avec une bonne chance que ça marche.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info