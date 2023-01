L'horoscope du mardi 17 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3ème décan, né après le 16 avril en particulier, la rencontre entre le Soleil et Pluton dure jusqu'à vendredi et vous serez sensible à son versant positif aujourd'hui ; c'est-à-dire que vous suivrez votre instinct et que vous sentirez que vous pouvez tout recommencer, mais sur d'autres bases. Repartir de zéro en ayant balayé le passé est parfois la meilleure solution pour éviter de refaire les mêmes erreurs.

Taureau

C'est surtout ce matin que vous serez sensible à la dissonance entre Lune et Saturne si vous êtes du 3e décan. La crainte de la solitude ou d'un manque pourrait vous gâcher la matinée. Il est sûr que quelqu'un peut vous manquer, mais il est possible aussi qu'il s'agisse d'un manque matériel, un manque d'argent par exemple. Mais raisonnez-vous, car cela ne sera pas éternel, loin de là !

Gémeaux

Comme promis, avec l'entrée de la lune en Sagittaire et sa liaison avec Jupiter, on pourrait vous faire une offre difficile à refuser, si vous êtes né en mai. Et si vous avez donc une chance à saisir, dites-vous que cela ne peut que se développer, même quand Jupiter ne vous regardera plus (après le 20 février pour ceux de mai). Vous aurez certainement beaucoup à faire, au détriment de votre vie privée.

Cancer

Vous aurez tendance, 3e décan, à penser qu'on ne vous aime pas. En fait, vous êtes peut-être insatisfait de la manière dont on vous montre de l'amour, ce n'est pas assez rassurant à vos yeux, vous en voudriez plus. Mais justement, ce petit plus que vous désirez, vous pouvez très bien vous l'apporter à vous-même, cela vous évitera de le demander aux autres : ils ne peuvent pas vous le donner.

Lion

Une journée sans grâce ni disgrâce pour le 3e décan, qui sera quand même un peu déprimé par l'état du monde dans lequel nous vivons. En revanche, c'est toujours une des meilleures périodes pour le 1er décan et ça va continuer pendant plusieurs semaines. Prenez le temps de savourer ces moments et par rapport à ce que vous avez vécu il y a deux ans, vous pouvez vous dire que vous avez de la chance.

Vierge

C'est le 3e décan qui s'en tire le mieux aujourd'hui, même si comme je vous l'ai dit hier, le boulot est un peu trop pesant. Mais vous pouvez aussi avoir une douleur quelque part et cela vous handicape dans votre quotidien. Heureusement, votre signe est de ceux qui ne rechignent pas à se soigner, au contraire, et vous avez certainement trouvé le moyen de moins souffrir ; d'ici le mois de mars ce sera terminé.

Balance

Ça bouge au sein de votre foyer ! Ce n'en est peut-être qu'au stade du projet ou de la recherche, mais il est possible qu'un enfant veuille prendre son indépendance et soit en quête d'un logement. Et il se pourrait qu'il le trouve dans les prochains jours (et jusqu'au 11 février). Du reste, il n'est pas impossible qu'il ait déjà trouvé son bonheur et qu'il vous quitte très bientôt. Content, pas content ?

Scorpion

Dans votre 3e décan, la Lune se fâche avec Saturne et vous serez momentanément HS. Fatigué, lassé, manquant de ressort physique ou moral. Mais cela va passer rapidement et l'aspect se terminera en mars. Mais, cette semaine, vous n'en avez pas tout à fait terminé avec Saturne puisque Vénus sera en dissonance avec elle à partir de jeudi. Manque d'amour, manque d'argent, solitude ? Courage !

Sagittaire

Dommage que Mercure stationne car vous avez de bons aspects, très dynamiques, et pourtant il y a probablement un petit détail qui cloche, qui concerne l'argent. Il manque parce qu'il n'a pas été viré dans les temps : vous avez fait une demande pour un crédit, un emprunt et pas de réponse... Mais Mercure reprend une marche directe ce jeudi, alors peut-être que la question sera vite réglée...

Capricorne

Mercure stationne (en apparence) sur votre Soleil si vous êtes né fin décembre. C'est sûrement un moment important dans une affaire qui vous préoccupe et qui est de nature administrative ou légale. Mais nous en avons déjà parlé. Autre interprétation, vous pourriez avoir une vérité à révéler ou devoir exprimer vos convictions de manière ferme au sein d'un conflit qui divise la famille.

Verseau

Le 3e décan risque d'être fatigué à l'avance aujourd'hui. En effet, la Lune sera en dissonance avec Saturne, ce qui explique un passager découragement, un moment de déprime, ou une tendance à se dire que c'était mieux avant. En revanche, ça boume pour le 1er et le 2ème décan, surtout le 1er qui reçoit plusieurs influx porteurs de dynamisme et d'envie d'aller de l'avant. Avec succès.

Poissons

Vous aussi vous serez sensible à la station de Mercure, qui reprendra une marche directe jeudi. Pour l'instant, il ne faut pas vous énerver si des détails casse-pieds s'accumulent. Et encore, il ne devrait y en avoir qu'un : un problème de communication par exemple, surtout si vous êtes du 1er décan et né fin février. Tout devrait rentrer dans l'ordre entre le 24 janvier et le 31 janvier.

