L'horoscope du mardi 13 septembre 2022

Bélier

Face à vous, Mercure sera encore toute la semaine en dissonance avec Jupiter et vos échanges ne se passeront pas très bien. 1er décan, vous trouverez qu'on vous manque de respect ou alors c'est vous qui ne serez pas très respectueux de vos interlocuteurs. En tout cas, vous n'êtes pas au bout de vos peines, Mercure étant rétrograde jusqu'au 2 octobre.

Taureau

Surveillez vos tendances possessives, votre volonté de contrôler également, elles risquent de s'exercer un peu sur tout, sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Vous pourrez utiliser la conjoncture à votre profit en vous rendant utile, en dépensant votre énergie pour le mieux-être de vos proches, mais n'en faites surtout pas plus que ce qu'ils vous demandent.

Gémeaux

Hier nous nous adressions au 3e décan, aujourd'hui c'est le 2e qui risque de se retrouver en plein conflit, Vénus et Mars étant fâchées. Mais a priori, il s'agira plus d'un conflit intérieur, par rapport à une décision à prendre par exemple, que d'une dispute avec un proche ou avec votre conjoint (quoique...). Le problème pourrait durer jusqu'à dimanche.

Cancer

Quelque chose vous tracasse, ou quelqu'un... Il peut s'agir d'une personne dont vous aimeriez bien avoir des nouvelles mais qui ne vous en donne pas, ou qui fait comme si vous n'existiez pas. Ne vous rappelez pas à son bon souvenir pour l'instant, cela ne servirait à rien. Le temps est votre allié et le sera encore plus le mois prochain.

Lion

Vous serez très partagé pendant quelques jours si vous êtes du 2e décan. Et même si vous êtes du 1er, mais dans une moindre mesure. Il y a un choix à faire à propos d'une dépense, d'un achat que vous envisagez de faire. Vous n'avez pas envie d'attendre, vous avez peur que le prix augmente, mais il faut malgré tout évaluer le pour et le contre. Ne vous précipitez pas.

Vierge

2ème décan, Vénus débarque chez vous et sa dissonance avec Mars jusqu'à dimanche risque de provoquer des émotions fortes, soit une grosse colère, soit un réveil tonitruant de votre libido qui sera soudain très exigeante. Il est possible aussi que votre chéri/e soit de très mauvaise humeur et vous fasse vivre des moments de stress parce qu'il/elle vous cherchera querelle.

Balance

Une dissonance entre Vénus et Mars se met en place. Mais ce n'est pas vous qui vous disputerez avec un proche, c'est autour de vous qu'il y aura de la colère. Et vous ne pourrez rien faire, ça ne sera pas de votre ressort, vous ne pourrez que subir (2e décan). 3e décan, vous serez moins vaillant pendant quelques jours.

Scorpion

Vous en voudrez à quelqu'un, 2e décan, au moins jusqu'à samedi. Et vous avez la rancune qui dure généralement... Essayez de ne pas accuser l'autre sans preuves formelles. Parfois on peut se tromper, mal interpréter une parole ou un geste. Et avec la dissonance Soleil/Neptune, c'est ce qui peut arriver ces jours-ci.

Sagittaire

Vous serez un peu rebelle à l'autorité jusqu'à la fin de la semaine. En outre, vous serez plus susceptible que d'habitude. Cela peut autant se passer en privé que dans votre vie professionnelle. Est-ce que cette rébellion sera justifiée ? Peut-être pour le 2e décan : quelqu'un a créé un rapport de force entre vous et lui/elle.

Capricorne

On vous fait des compliments 2e décan, ou on vous en fera d'ici dimanche, mais vous êtes de ceux qui doutent, qui remettent en question les gentillesses venant de la plupart des gens (pas de la famille). Pourtant, il semble que ces hommages seront sincères et il est dommage que vous n'en profitiez pas pour vous apprécier davantage vous-même.

Verseau

Méfiez-vous de vos impulsions, elles vous inciteront à dépenser de manière un peu excessive, ou au contraire à fermer toutes les vannes par souci d'économie. Pourtant, vous n'êtes pas le signe le plus économe du zodiaque, d'ailleurs l'argent ne vous intéresse pas tellement. Quoi qu'il en soit, évitez de vous créer des soucis avec votre banquier.

Poissons

Nous avons vu hier pour le 3e décan, aujourd'hui et jusqu'à dimanche c'est le 2e décan qui est sous l'influence d'une dissonance entre Vénus et Mars. C'est symbolique de dispute, de désaccord, là où il devrait au contraire y avoir un accord. Apparemment, il y a un perturbateur extérieur, ou c'est vous qui ne serez pas de bonne composition.

