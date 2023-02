L'horoscope du lundi 8 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

On passe aux choses sérieuses cette semaine, avec une jolie et amicale pleine Lune ce vendredi, mais auparavant (jeudi) il y aura l'entrée de Vénus en Lion et rapidement son bon aspect avec Jupiter, laquelle occupe votre 1er décan. Vous aurez sûrement du plaisir, des récompenses flatteuses, ou de fortes attirances à partir de ce week-end.

Taureau

Le 3e décan est encore à la tâche toute la semaine, avec Mars dans votre décan. La planète le quittera le 20, en fin de semaine prochaine. D'ici là, Mars se sera débarrassée de sa dissonance avec Saturne, encore active ce lundi, mais de moins en moins à partir de demain. Ne vous étonnez pas si vous manquez de force, de volonté.

Gémeaux

Né entre le 27 mai et le 7 juin, Mercure vous regardera chacun une journée et vous incitera à vous focaliser sur des détails sans réelle importance. Cela accentuera votre nervosité naturelle. Heureusement, la semaine sera belle pour ceux du 1er décan nés avant le 26 mai : Vénus sera avec vous à partir de jeudi, je vous expliquerai tout.

Cancer

Si vous êtes du 3e décan (encore !), Vénus est encore chez vous jusqu'à jeudi, et opposée à Pluton. Donc il est possible, au positif, que vous preniez conscience de la qualité/non-qualité des sentiments que l'on vous porte. Il est grand temps de remettre votre relation en question, cela ne veut pas dire qu'elle se terminera forcément.

Lion

Courage chers amis du 3e décan, vous aurez encore droit à la dissonance de Mars du Taureau cette semaine, mais c'est la dernière. En effet, la planète d'action mais aussi d'agression (vous pouvez être agressé autant par des pensées que par des actes ou devoir être agressif vous-même), arrive le 20 en Gémeaux pour plusieurs mois, en bon aspect avec vous.

Vierge

Cette semaine, il va y avoir l'entrée de Vénus en Lion, elle ne sera plus qu'à un signe de vous, et une pleine Lune vendredi. En outre, avec Mercure dans votre signe, la semaine sera chargée, même si vous êtes en vacances parce que vous penserez trop ! Certains auront l'esprit un peu trop curieux, ou critique, et cela peut gêner votre entourage.

Balance

Vous commencez la semaine sous une dissonance entre Vénus et Pluton dont nous parlions hier, mais vous la terminerez tout autrement car Vénus (votre maître je vous le rappelle) entrera en Lion jeudi et ce sera alors une ambiance bien plus agréable, avec de bons influx propices aux rencontres amicales pour le 1er décan.

Scorpion

L'opposition de Mars continue cette semaine mais se terminera d'ici peu, le 20. En attendant, il faut prendre sur vous pour ne pas entretenir des rapports de force. Et comme Mars et Pluton vont former un bon aspect, vous parviendrez à ne pas être trop entier et à trouver un juste milieu dans votre façon d'être en relation avec l'autre.

Sagittaire

La semaine devrait être agréable, même si vous n'êtes pas en vacances ! Deux choses : Vénus va entrer en Lion jeudi, ce qui est super pour le 1er décan car tous les plaisirs vous seront promis... Mais Mercure en Vierge, 1er décan jusqu'à jeudi, indique que vous avez d'abord quelque chose d'ennuyeux à faire et que vous ne pouvez pas zapper.



Capricorne

1er et 2ème décan à partir de jeudi, le positif de cette semaine c'est la place prise par Mercure. Elle gère autant vos déplacements que votre communication. Ce sera donc une bonne semaine pour voyager, changer d'horizon, et aussi pour échanger avec des proches. Vos idées et opinions inciteront vos interlocuteurs à se poser des questions.

Verseau

3e décan, Mars est encore face à vous toute la semaine, mais la planète termine aujourd'hui sa dissonance avec Saturne, ce qui va peu à peu vous " libérer ". Soit d'une situation où vous étiez impuissant à agir ou à décider, soit éventuellement d'une douleur, osseuse ou tendineuse. 1er décan, préparez-vous, Vénus arrive face à vous, je vous en dirai plus jeudi...

Poissons

Il y aura une pleine Lune cette semaine (vendredi), ainsi que l'entrée de Vénus en Lion (jeudi), mais ce que vous ressentirez le plus c'est l'opposition de Mercure. Les échanges, les discussions, les négociations en vue d'un accord concernant un contrat, tout cela peut être au premier plan pour le 1er et le 2ème décan (celui-ci à partir de jeudi).

