L'horoscope du lundi 4 juillet 2022

Bélier

Vous ne serez pas mécontent que Mars quitte votre signe demain, surtout qu'elle forme aujourd'hui encore une dissonance avec Pluton, qui accentue le côté négatif d'une situation, ou d'une personne avec qui vous êtes en relation. Vous-même avez pu être négatif pendant quelques jours et vous allez très vite vous en apercevoir.

Taureau

Mars entrera demain dans votre signe, en même temps que Mercure abordera le Cancer. Dès aujourd'hui, il vous est conseillé de préférer le dialogue, l'explication, au conflit et à la colère. 2ème décan, vous n'aurez qu'une envie cette semaine c'est de chouchouter ceux que vous aimez, ou les personnes qui sont présentes autour de vous.

Gémeaux

Une douce semaine, a priori, pour ceux du 2e décan grâce à la présence de Vénus chez vous, conjointe à votre Soleil. Vous trouverez la vie belle et en apprécierez les aspects les plus amusants, les plus cocasses. Vous vous sentirez aimé et il n'est pas impossible que vous tombiez amoureux. Les prémices de l'amour, le flirt, vous adorez ça !

Cancer

Ça bouge dès demain avec l'entrée de Mars en Taureau et de Mercure dans votre signe. Ce qui est sûr, c'est que vous serez très convaincant, et qu'il ne faudra pas vous contredire parce que vous aurez des arguments béton qui écraseront vos interlocuteurs. Si vous travaillez, vous serez excellent dans ce que vous ferez.

Lion

Vous vous appliquerez dans tout ce que vous ferez aujourd'hui et surtout si vous travaillez avec les chiffres. Aucun risque de vous tromper, la dissonance Mercure/Neptune est terminée ! Si vous êtes en vacances, vous prendrez soin de vos proches, peut-être plus que nécessaire et vous constaterez qu'ils ne sont pas très reconnaissants.

Vierge

Toujours dans votre signe, la Lune est en bisbille avec Vénus, ce qui risque de vous voir déstabilisé par votre chéri, ou par un proche, parce qu'il ou elle ne vous montrera pas assez ses sentiments. 2e décan surtout, vous avez peut-être plus besoin que d'habitude d'être rassuré. Mais il se peut aussi que ce soit vous qui ne soyez pas sûr de vos sentiments.

Balance

Vous aurez un petit coup de chaleur cette semaine, 1er décan, à cause de la future dissonance entre Mercure et Jupiter. Si vous avez affaire à la justice en ce moment, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si vous voulez faire respecter vos droits, vous avez probablement dû prendre quelqu'un pour vous défendre. Ce sera en question cette semaine.

Scorpion

C'est une semaine excitante pour le 2e décan, grâce aux bons influx solaires. En effet, ils vont réveiller Uranus et une histoire de coeur à épisodes sera de nouveau au premier plan. Soit parce que la personne vous enverra un message, ou voudra vous voir, soit parce que quelque chose ou quelqu'un vous y fera penser. Ce quelque chose peut être un rêve.

Sagittaire

2e décan, Vénus s'oppose à vous jusqu'à samedi, ce qui est propice aux rencontres et à l'entente cordiale dans les couples. Sauf ce lundi, où vous ne saurez pas trop où vous en êtes. Ce sera très passager, mais vous douterez de vos sentiments ou de ceux de votre partenaire ou ami/e. N'en tirez aucune conclusion négative.

Capricorne

Encore une excellente journée, surtout pour le 2e décan, qui pourra constater une amélioration dans ses relations avec les autres, que ce soit dans le privé ou le professionnel. Les bons influx d'Uranus sont activés et, peu à peu, vous avez modifié quelque chose dans vos comportements : on voit que vous êtes plus ouvert aux autres.

Verseau

Une agréable semaine vous attend, surtout si vous êtes du 2e décan, grâce aux bons influx de Vénus. Vous serez bien dans votre peau, aurez une bonne image de vous et vos relations avec les autres en seront nettement améliorées. D'ailleurs, si vous cherchez à séduire quelqu'un, cela se passera comme vous le désirez. 1er décan, prudence, nous verrons demain pourquoi.

Poissons

2e décan, non seulement Vénus vous regarde, mais le Soleil aussi et il sera d'ailleurs en bon aspect avec Uranus presque toute la semaine. Il y a donc du nouveau ou un renouveau dans votre vie, mais cela peut être un détail, comme cela peut être important. Il vous est conseillé de profiter de tout ce que la vie vous présente.

