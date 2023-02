L'horoscope du lundi 13 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La plupart des planètes vibrent positivement, surtout 1er décan, grâce au lien entre Mercure et Jupiter. Vous recevrez des félicitations ou serez à l’honneur d’une manière ou d’une autre. Un projet peut aussi être débattu. 2e décan, Mars vous stimule mais vous incite à être un peu trop rapide à agir/réagir. Canalisez-vous. 3e décan, Vénus forme de bons aspects cette semaine, a priori vos amours devraient vous faire rêver.

Taureau

Le 3e décan est le mieux servi par Vénus, malgré la dissonance de Saturne, mais elle peut vous être utile pour ne pas vous emballer si quelqu’un vous plaît ; mieux vaut prendre votre temps. Mais il est vrai que quelqu’un vous attirera fortement. 2e décan, occupez-vous plus de vous que des autres cette semaine. 1er décan, les contacts, et surtout les rendez-vous auront une importance particulière d’ici la fin de cette semaine.

Gémeaux

Le 1er décan a franchement de bons influx, ils indiquent que vous pourriez recevoir un satisfecit de ceux avec qui ou pour qui vous travaillez. Votre popularité est à la hausse toute la semaine. 2e décan, Mars est encore chez vous et peut soit vous donner la pêche, soit au contraire vous demander de vous battre ou de défendre vos idées. 3e décan, Vénus et Neptune sont encore actives jusqu’à vendredi, ne prenez pas vos rêves pour une réalité.

Cancer

Une semaine prometteuse sur le plan affectif pour ceux du 3ème décan ! Vénus vous envoie des influx de rêve ; il va cependant falloir garder les pieds sur terre et ne pas trop vous emballer. 2e décan, vous avez encore Mars mal placée, et donc l’impression de ne pas pouvoir agir à votre guise. Vous vous sentez coincé ! 1er décan, courage, l’aspect de Jupiter (s’il vous a causé des tracasseries, ce qui n’est pas sûr) se termine la semaine prochaine.

Lion

Rien n’est facile pour les natifs du 3e décan, Saturne est activée une dernière fois, mais il faut vous dire que vous êtes au bout de vos peines et que vous allez être tranquille pour 7 ans. Il est vrai que vous avez dû déguster en 2022... 2e décan, vous continuez à défendre l’une de vos idées bec et ongles, et vous allez y arriver ! 1er décan, né début août, on va enfin vous donner l’autorisation que vous sollicitez (après mercredi).

Vierge

Cette semaine voit la fin de la période Verseau, qui a sûrement été fatigante et le sera encore jusqu’à samedi, surtout si vous êtes du 3e décan à cause de la rencontre du Soleil et de Saturne. Elle a la réputation, en plus, de saper le moral. Mais tout se termine samedi avec l’entrée du Soleil en Poissons, et le 1er décan va pouvoir profiter d’une vie sociale plus animée, de rencontres ou même, pour certains, d’une réconciliation.

Balance

Chaque décan aura droit à son bon aspect cette semaine. Le 1er avec Mercure : vous aurez de bonnes nouvelles ou une proposition alléchante, surtout si vous êtes de début octobre. Vous ne réfléchirez pas bien longtemps. 2ème décan, Mars est encore votre alliée pour défendre vos opinions et ce que vous estimez être juste. 3e décan, le Soleil et Saturne vous démontrent que vous avez fait du bon boulot sur vous-même ces derniers temps.

Scorpion

La Lune a rendez-vous avec Saturne aujourd’hui et malheureusement le Soleil aussi. 3e décan, vous n’en avez plus pour longtemps à avoir toutes ces responsabilités sur le dos. Saturne s’en va le mois prochain ! 2ème décan, les contrariétés financières ne sont pas encore réglées, elles le seront d’ici le 3 mars : vous y verrez plus clair. 1er décan, quelqu’un du passé pourrait se manifester cette semaine, ou alors vous allez parler du passé avec un proche.

Sagittaire

C’est encore une belle semaine pour le 1er décan, même si certains sentent déjà les influx de Saturne et sont obligés de tenir compte d’une réalité qui peut avoir un côté ennuyeux. Cependant, Mercure pourrait vous apporter un nouveau contact, une visite inattendue. 2e décan, Mars s’oppose toujours et les petits conflits s’éternisent. 3e décan, soyez prudent, les virus courent les rues, ne vous approchez pas trop de ceux qui toussent...

Capricorne

Vénus va faire du bon boulot cette semaine, pour vous 3e décan en tout cas. Que vous soyez en couple ou célibataire, l’amour va circuler, et cela peut autant venir de vous que de l’autre. Un amour qui peut être inconditionnel, entier. 2e décan, vous avez du boulot à ne plus savoir qu’en faire, vous ne voulez pas vous laisser distraire, mais vous aurez bien du mal ! 1er décan, vous continuez à être dans les problèmes administratifs jusqu’au 20.

Verseau

La semaine sera sympathique grâce à un bon aspect Mercure/Jupiter, 1er décan surtout. On vous donnera raison, ou alors vous obtiendrez un document officiel ou encore une reconnaissance. 2e décan, vous bénéficierez encore des bonnes énergies de Mars en Gémeaux : allez-y, foncez, mais ne bousculez pas trop de monde au passage ! 3e décan, Vénus en Poissons vous offre des petits cadeaux : une rentrée d’argent par exemple.

Poissons

Après Neptune, Vénus va se relier à Pluton et là, vous allez en voir de toutes les couleurs. Au positif, bien sûr, c’est-à-dire que vous serez probablement au 7ème ciel, 3e décan surtout. Mais ce sera plutôt en fin de semaine, un petit weekend de folie ? 2e décan, Mars vous irrite encore toute la semaine, et c’est toujours le même problème... 1er décan, le Soleil entrera chez vous samedi à 23h35 cette année : bon anniversaire !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info