L'horoscope du lundi 12 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture fait vibrer des secteurs qui parlent de soins, de santé, de forme. Il se peut donc que vous ayez quelque chose dont l'origine est totalement inconnue. Rien de grave, ça pourrait être allergique. Sur le plan relationnel, il est possible que vous ayez quelqu'un à l'hôpital et que vous vous en occupiez avec beaucoup de gentillesse et d'empathie.

Taureau

Pour vous aussi la conjoncture est positive sur le plan personnel, vous êtes en plein accord avec les idées de vos proches, politiques, sociales, éducatives. Il n'empêche que le contexte actuel n'est peut-être pas idéal et que comme tout le monde vous trouvez la situation confuse, mal gérée, mais vous êtes fataliste.

Gémeaux

Vous aussi vous serez plus sensible que d'autres à la conjoncture qui active un problème qui vous tracasse depuis des mois, il peut être familial ou professionnel. Familial, avec un parent ou un enfant à soigner particulièrement, et professionnel (pour certains), avec une difficulté à conserver un emploi, voire à en trouver un.

Cancer

Vous êtes bien servi par la conjoncture, elle ne peut que vous intéresser car elle vous en apprend beaucoup sur le comportement humain, surtout sur ses travers. Quelle que soit la situation que vous vivez, familiale, professionnelle, sociale, vous constatez que les gens ne se comportent pas bien et sont même parfois malhonnêtes.

Lion

L'opposition Soleil/Neptune occupe des secteurs financiers et c'est dans ce domaine qu'il y a de la confusion. Autant sur le plan personnel que collectif. Vous pouvez avoir joué les cigales et vous trouver démuni, et même si vous avez fait en sorte d'épargner, il est possible que vos économies fondent comme neige au soleil.

Vierge

Une semaine un peu désordonnée, l'opposition entre le Soleil et Neptune créant du trouble, probablement dans vos choix et même parfois sur le plan social. Si vous êtes dans des pourparlers avec un groupe de personnes ou avec un partenaire, vous aurez le sentiment que les choses n'avancent pas et sont de plus en plus difficiles à contrôler.

Balance

Vos intuitions et sensations seront bonnes, faites-leur confiance, mais si on vous fait une proposition, si un accord est au programme, remettez son bien-fondé en question. Les personnes auxquelles vous aurez affaire ne seront pas dignes de confiance et, sans vouloir vous arnaquer, on pourrait vous cacher quelque chose et vous ne saurez pas quoi faire.

Scorpion

L'opposition entre le Soleil et Neptune ne vous dérangera pas, au contraire. Vous pourrez encore plus utiliser l'une de vos armes favorites : l'indifférence. Face à certaines personnes, ou à des troubles sociaux, vous ferez comme s'ils n'existaient pas, votre but étant de ne pas être otage d'une situation ou des humeurs d'un proche.

Sagittaire

Au contraire du Scorpion, le contexte astral aura une influence sur votre travail et sur les décisions que vous devriez prendre et que vous n'arriverez pas à prendre. Vous aurez l'impression d'avoir un écran de fumée face à vous et vous n'y verrez pas assez clair pour choisir la bonne direction. Si tant est qu'il y ait une bonne direction.

Capricorne

Vous n'avez absolument rien à craindre de la conjoncture, elle vous est favorable. Cependant, le doute sera en vous quant à l'honnêteté de certaines personnes. Des prestataires ou des interlocuteurs d'un autre type qui vous font des promesses... Mais l'un de vos proches, un de vos adolescents, peut également vous donner l'impression de mentir sans cesse.

Verseau

La dissonance Soleil/Neptune pourrait affecter vos finances, certains ayant une grosse somme à sortir. A moins que votre compte en banque ne soit à sec. Et si vous avez à discuter d'un emprunt ou si vous attendez un remboursement, armez-vous de courage et de patience : l'organisme ou la personne ne sont pas du tout pressés.

Poissons

Neptune étant chez vous, vous serez le plus sensible à l'opposition du Soleil. L'image que vous avez de vous-même risque d'être brouillée par une méchante critique. Non seulement ce que vous entendrez vous touchera, mais la personne qui fera cette critique vous décevra énormément ; ça peut être votre partenaire ! Retournez-lui le compliment.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info