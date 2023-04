L'horoscope du lundi 11 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est une semaine de pleine Lune, samedi, mais aujourd'hui Mercure vous quitte pour le Taureau. Il va donc être question d'argent, d'une acquisition peut-être. Mercure étant d'entrée de jeu en harmonie avec Vénus, si vous achetez quelque chose, vous en serez ravi/e. Des échanges amoureux sont également à prévoir.

Taureau

Mercure entre chez vous aujourd'hui et sera toute la semaine en bon aspect avec Vénus. Il n'y a pas meilleure conjoncture pour négocier à votre avantage. Mais il se peut aussi que vous ayez un projet sous le coude, ou encore que vous ayez des nouvelles d'un ou une ami pour qui vous avez des sentiments très tendres.

Gémeaux

Mercure Taureau accentuera votre intuition, mais l'important cette semaine sera l'entrée de Mars en Poissons, ce qui annonce un obstacle, une contrariété. C'est une partie du signe qui sera concernée, alors que l'autre partie sera sensible à une pleine Lune difficile en fin de semaine. Pour vous, il y aura un choix à faire.

Cancer

Une semaine compliquée pour certains signes, mais pas pour vous : Vénus et Mars seront en harmonie avec vous et des plaisirs pas démodés seront au programme. Le 1er décan en profitera jusqu'à jeudi, puis ce sera au tour du 2e décan. Pour le 3e, la pleine Lune vous placera devant une choix impossible à faire pour l'instant.

Lion

Après un début de semaine encore marqué par un conflit, surtout 3e décan, la situation s'apaisera à partir de vendredi. Il y aura une négociation avec la pleine Lune. Mais il n'est pas sûr qu'elle tourne en votre faveur. 1er décan, l'arrivée de Mercure en Taureau ce lundi vous promet un important rendez-vous d'ici samedi.

Vierge

Mercure et Vénus en bon aspect le sont également avec vous 1er décan. Les invitations, les sorties, les rencontres sont à l'honneur jusqu'à vendredi. Puis ce sera au tour du 2e décan, encore mieux loti que le 1er, nous en reparlerons. La pleine Lune touchera le 3e décan au porte-monnaie ; on ne vous paye pas ?

Balance

C'est en fin de semaine que la conjoncture sera contrariante pour vous, vous aurez le sentiment d'être coincé, surtout 3e décan, moralement ou physiquement. 1er décan, votre travail pourrait vous rapporter plus cette semaine, en tout cas il en sera question. 2e décan, une offre intéressante pourrait vous être faite après jeudi.

Scorpion

Mercure s'oppose à vous 1er décan jusqu'à samedi, son bon aspect avec Vénus dit que vous allez pouvoir négocier à votre avantage une somme assez conséquente. Toutefois, la conjoncture est également favorable sur le plan sentimental... 2e décan, ce sera après jeudi. 3e décan, un début de semaine encore conflictuel.

Sagittaire

3e décan, la conjonction Jupiter/Neptune est toujours active et symbolise une sorte d'envahissement, de manque de limites, là où il devrait y en avoir beaucoup plus. Vous en avez conscience cependant et vous en parlez beaucoup afin de trouver des idées. 1er décan, vous pourriez revoir, par hasard ou non, un ancien collègue.

Capricorne

Le 1er décan a la baraka cette semaine, grâce à Mercure et Vénus, l'un de vos proches pouvant vous apporter une excellente nouvelle. Une naissance peut-être. Mais vous pourriez aussi recevoir des compliments d'ici jeudi. 3e décan la pleine Lune de samedi vous incitera à trop douter de vous-même, vous vous faites du mal inutilement.

Verseau

La pleine Lune de samedi sera favorable, mais l'entrée de Mercure en Taureau, aujourd'hui, vous invite à réfléchir au passé pour mieux comprendre le présent. Vous êtes un signe qui sait tirer les leçons de ses expériences et c'est probablement ce que vous allez pouvoir faire cette semaine, et ce quel que soit votre décan.

Poissons

Au moment de la pleine Lune, en fin de semaine, il y aura 4 planètes dans votre signe, Mars et le domaine de la lutte, de la conquête arrivant chez vous vendredi, alors que la pleine Lune se fait samedi. Vous aurez sûrement à vous battre pour ce qui vous appartient (Bélier et Balance s'opposent), il ne faudra pas fuir le conflit.

