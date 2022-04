L'horoscope du mardi 5 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus se glisse dans votre secteur 12, n'attendez rien de vos amours pendant quelques jours, 1er décan, votre chéri/e sera occupé ailleurs, ou indifférent. Cela ne signifiera pas qu'il ou elle ne vous aime plus, mais tout simplement qu'il/elle des envahi par des problèmes qui lui prennent la tête, vous n'y êtes pour rien !

Taureau

Quels que soient vos besoins affectifs, ils seront comblés par Vénus en Poissons ! Ce sera grâce à vos amours, ou à vos amitiés ; celles-ci prendront avantageusement la place de l'amour si celui-ci vient à manquer, comme cela pourrait être le cas pour certains natifs du 3e décan, ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne.

Gémeaux

Vénus circule à présent dans votre secteur de carrière, 1er décan jusqu'au 14, 2ème du 14 au 23, 3ème du 23 au 2 mai. Les satisfactions ou déceptions qu'elle peut représenter seront liées à vos résultats professionnels, bons la plupart du temps, et peut-être à un accord que vous pourrez passer avec votre boss, ou avec un client.

Cancer

Très bonne position de Vénus, elle vous donne confiance en votre pouvoir de séduction et en l'amour qu'on vous porte. Et comme vous êtes d'éternels inquiets, nul doute que cette Vénus vous fera du bien, le temps qu'elle sera en phase avec vous, 1er décan jusqu'au 14. Profitez-en, elle n'est gênée par aucune planète.

Lion

Forte de son passage par les Poissons, Vénus peut adoucir les crises par lesquelles certains d'entre vous passent. Pour le moment, elle s'occupe du 1er décan et peut lui valoir un bénéfice, un profit, à moins que vous ne trouviez votre partenaire trop possessif et jaloux. Dans ce cas, il faudrait le/la rassurer, sans vous justifier.

Vierge

Face à vous, Vénus ne reçoit pas d'aspect cette semaine. C'est pour vous la garantie d'une vie de couple apaisée, ou d'une possibilité de rencontre si vous êtes seul. Essayez de socialiser davantage, d'accepter des invitations même si vous avez la flemme... Allez le plus possible vers les autres, notamment 1e décan pour l'instant.

Balance

Grâce à Vénus en Poissons, on sera aux petits soins pour vous, c'est ce que dit la Tradition. Mais j'ai bien peur que ce soit le contraire et que vous, vous soyez aux petits soins, très attentionné avec ceux que vous aimez : c'est plus dans votre nature très généreuse de vous occuper de votre entourage que de vous-même.

Scorpion

En Poissons, Vénus est très bien placée par rapport à vous et vous dit que votre chéri/e sera en phase avec vous, avec vos émotions, et que si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 14) vous vous sentirez très valorisé par l'amour qu'on vous porte. D'où qu'il vienne (conjoint, enfants et même animaux), il vous remplira totalement.

Sagittaire

Littéralement, c'est l'amour de la famille qui est représenté par Vénus en Poissons jusqu'au 2 mai. Soit c'est vous qui avez le sentiment d'aimer, d'être protégé, soit c'est la famille qui vous aime et vous protège. La maison peut aussi être un super refuge. Mais quelqu'un du passé risque également de réapparaître dans votre vie.

Capricorne

Vous apprécierez cette Vénus en Poissons, vous trouverez votre entourage plus gentil, plus attentionné ces jours-ci qu'auparavant. Si vous êtes à deux, votre partenaire sera un/e vrai complice, vous vous sentirez comme les deux doigts de la main. Seul ? Vous ne le serez pas, quelqu'un risque de vous faire du gringue.

Verseau

Vénus vous quitte, mais reste positive pour votre signe (1er décan jusqu'au 14). Côté matériel, la planète peut représenter une rentrée d'argent qui vous met en joie, et côté coeur vous aurez des preuves de l'amour et de l'attachement de certains proches, ou de votre partenaire. Mais il ne faudra pas qu'il/elle soit envahissant/e.

Poissons

Tout dépend de votre thème natal mais, a priori, avec Vénus dans votre signe, votre séduction sera à son comble et les autres tomberont comme des mouches. Si vous êtes amoureux, vous le serez encore plus et montrerez plus volontiers vos sentiments. Célibataire 1er décan ? Sortez de chez vous, vous ferez des rencontres.