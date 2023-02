L'horoscope du jeudi 9 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les questions liées à l'injustice sont encore d'actualité pour les natifs de fin mars, début avril, mais cela ne devrait pas tarder à se régler. Ne pensez pas un seul instant à vous défendre vous-même, qu'il s'agisse d'un procès ou même d'une simple médiation. Vous aurez probablement une bonne nouvelle à ce propos la semaine prochaine. Un mariage peut aussi être en préparation.

Taureau

Le Soleil progresse en Verseau et entre aujourd'hui dans le 3e décan, où il rencontre Saturne. C'est leur dernière conjonction dans ce signe, vous avez probablement eu des soucis professionnels en 2022, ou à cause d'un supérieur ou d'un parent. Les difficultés vont peu à peu disparaître, même la tristesse que certains ont ressenti va se transformer en un autre sentiment, moins pesant.

Gémeaux

Grâce à la Lune en Balance, vous serez un peu moins entier aujourd'hui et surtout moins nerveux, impatient et stressé. Cela concerne surtout le 2ème décan, Mars est toujours chez vous. En revanche, ça va très fort pour le 1er décan, grâce à l'harmonie de Jupiter qui est active jusqu'au 20. S'il n'est pas question d'un projet, c'est une relation de nature amicale qui vous aidera à atteindre un objectif.

Cancer

1er décan, l'histoire se répète comme en mai-juin 2022 : vous avez une promotion en vue, un but à atteindre et il faut tout donner pour obtenir ce que vous voulez. Mais il se peut aussi que vous ayez des ennuis avec la loi, l'ordre, voire l'administration. Cela dit, c'est bientôt terminé (après le 20). 3e décan, votre relation à l'argent est au premier plan, ne le laissez pas être un tyran pour vous !

Lion

Une très agréable conjoncture accompagne les natifs de début août aujourd'hui. On vous donnera raison, ou c'est vous qui aurez des arguments que vos interlocuteurs ne pourront pas réfuter. Vous serez content de vous ! En revanche, une dernière période un peu difficile pour le 3e décan (jusqu'au 19), avec la conjonction Soleil/Saturne face à eux. Les problèmes de couple, ou associatifs vous pèsent.

Vierge

Ne laissez pas les questions matérielles vous prendre trop la tête, au point de vous empêcher de dormir. Pensez à votre bien-être, c'est important autant psychologiquement que physiquement. Vous croyez que vous énerver ainsi n'a pas de répercussion sur votre corps ? 2ème décan, il faut vous détendre, barrer la route à ce mental qui ne vous laisse pas en paix. Essayez l'auto-hypnose...

Balance

La Lune transite le 1er décan de votre signe et s'oppose à Jupiter. Vous trouverez que " les autres " exagèrent et que l'injustice règne. Les autres regroupant tous ceux qui ne sont pas vous, le monde extérieur en général, mais aussi vos adversaires ou au contraire vos associés, votre conjoint... 2ème décan, n'oubliez pas que Mars est à vos côtés pour entreprendre et surtout défendre vos créations/productions.

Scorpion

Adoptez un profil bas si vous êtes du 3e décan, les astres évoluent : le Soleil entame aujourd'hui une conjonction avec Saturne - la dernière - et elle risque de provoquer de la tristesse, un sentiment de perte. Enfin, ce n'est pas Saturne, mais la planète représente une situation qui vous attriste ou qui est pesante. Quoi qu'il en soit, cela se terminera le mois prochain, Saturne changeant de signe.

Sagittaire

Un ciel pratiquement sans nuages pour ceux de novembre, vos projets ont l'air de se mettre en place et les choses s'enchaînent presque magiquement. Continuez à y croire à être opportuniste et surtout optimiste. Ce n'est pas la même chanson pour le 2e décan, Mars continue à s'opposer à vous (jusqu'au 3 mars) et les rapports de force perdurent. A moins que vous n'ayez chopé quelque chose.

Capricorne

Vous serez bien obligé de prendre sur vous, 1er décan, pour ne pas vous mettre en colère face à la négligence de certaines personnes de votre entourage ; probablement professionnel. Mais vous pouvez aussi pester contre l'un de vos enfants qui ne se conduit pas bien, qui ne respecte pas les valeurs que vous lui avez transmises. Rassurez-vous cela ne va pas durer encore très longtemps.

Verseau

Bon anniversaire au 3e décan, qui a été à la peine cette année avec la présence de Saturne chez vous ; le passé a pu faire irruption dans votre vie, à moins que l'âge ne vous pèse davantage. Saturne s'en va le mois prochain et ce sera une vraie libération pour votre décan. 1er décan, Saturne occupera à partir de mars votre secteur d'argent, des biens, allez-vous investir ou au contraire amasser ?

Poissons

2e décan, si la paix revient en apparence, intérieurement vous êtes toujours en colère et la responsabilité en revient à Mars, qui stationne en Gémeaux. Elle est actuellement conjointe à ceux nés les 3-4 mars et tout vous agresse - ou c'est vous qui agressez les autres. Ce sont peut-être des dépenses pour la maison qui vous contrarient parce qu'elles sont plus importantes que prévu ?

