L'horoscope du jeudi 16 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Est-ce que cela vient de vous, ou est-ce que cela vient de l'autre ? En tout cas, il y a un sentiment de frustration dans l'air, une diminution provisoire de vos sentiments, de ceux de votre partenaire. Toutefois, il peut aussi être question d'argent et d'un manque dans ce domaine et vu la présence de Mars, ça peut vous mettre en colère.

Taureau

Dans votre 3e décan, Vénus vous donne une forte envie d'aimer ou d'être aimé. Toutefois, jusqu'à dimanche, la planète sera en dissonance frustrante avec Saturne. Soit vous serez étreint par la solitude, ou la peur d'être seul, soit vous ne vous aimerez pas. Et dans ce cas, comment voulez-vous qu'un/e autre vous aime ?

Gémeaux

Vénus, en Taureau entre en dissonance avec Saturne du Verseau. Cela devrait concerner l'un de vos proches, ou votre partenaire ; l'un ou l'autre vous sembleront soudain distants, voire tristes, et vous ne saurez pas quoi faire pour leur remonter le moral que d'essayer de les faire rire. D'accord, mais avec délicatesse !

Cancer

Certes, Vénus est bien placée en Taureau, en 11, elle rend délicieuse toute attente, toute espérance amoureuse, sauf que si vous êtes du 3e décan cette attente vous semble soudain très longue et n'est peut-être pas de bon augure. Mais vous pouvez aussi avoir peur de perdre l'affection de quelqu'un, ou de vous retrouver seul.

Lion

Quelque chose ou quelqu'un vous désolera d'ici dimanche, 3e décan. En effet, la dissonance entre Vénus et Saturne n'est vraiment pas enthousiasmante et certains seront même dans une ambiance morose voire triste. En outre, le Soleil étant en dissonance avec Neptune, il n'est pas exclu que vous soyez un peu déprimé.

Vierge

3e décan, comme promis Vénus vous envoie de bons influx mais sa dissonance avec Saturne vous oblige à rester sur la réserve, à ne pas exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que l'autre n'est pas libre ? Cela durera jusqu'à dimanche où le bon aspect Vénus-Neptune aura pris le dessus et vous verra plus décontracté mais un peu trop idéaliste.

Balance

Non seulement la Lune est encore en Capricorne, " chez " Saturne donc, mais Vénus (votre maître) est en dissonance avec Saturne. Ça fait un peu trop de Saturne pour que vous soyez bien avec votre chéri/e, ou avec vous-même si vous êtes du 3e décan. Vous vous posez beaucoup de questions et vous avez raison.

Scorpion

Face à vous en Taureau, Vénus se fâche avec Saturne et votre relation de couple risque d'en pâtir. Ne vous étonnez pas si votre dulciné/e semble s'éloigner, vous êtes peut-être trop exclusif. Mais vous pouvez aussi (3e décan surtout) vous sentir seul, ou craindre la solitude, votre partenaire prenant ses distances (jusqu'au 25).

Sagittaire

Contrairement à hier, si vous êtes du 3e décan, vous ne serez pas très content de vous et de vos résultats dans le boulot. Et si jamais vous ne travaillez pas, c'est du côté de la forme que ça ne sera pas terrible. Vous manquerez de nerfs et aurez l'impression d'avoir cent ans. Heureusement cela ne dure que 2 ou 3 jours.

Capricorne

En Taureau, donc bien placée par rapport à vous, Vénus est censée flatter votre amour-propre ou harmoniser vos amours, 3e décan. Mais elle est en dissonance avec Saturne et, que cela vienne de vous ou non, vous aurez le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur. Il est possible que ce soit à cause de la méchanceté d'un proche.

Verseau

L'image de quelqu'un du passé, que vous avez aimé et qui n'est plus là, viendra occuper votre tête et votre coeur. Pensez-y avec tendresse, mais ne vous dites pas qu'il ou elle vous a abandonné ! Plus que d'autres, vous savez que rien ne peut vous détruire et surtout pas une absence ; au fond de vous, vous êtes très fort/e.

Poissons

Ne vous mettez pas la tête à l'envers si un rendez-vous est annulé/reporté ou si on ne vous appelle pas, alors que vous attendez impatiemment que la personne se manifeste. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment et qui, depuis, occupe votre tête. 3e décan, soyez patient, ça se décoincera après dimanche.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info