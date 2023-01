L'horoscope du jeudi 12 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous pouviez éviter de vous noyer dans les détails, vous passeriez une excellente journée. Mais on aura beau vous dire que ce n'est pas la peine, que ce que vous avez fait est bien, vous irez chercher la petite bête parce que vous serez persuadé que quelque chose ne va pas. Cela dit, peut-être qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas, mais votre inconscient le déplace sur des détails sans importance.

Taureau

Aujourd'hui encore, les astres sont avec vous et il se peut qu'on vous tresse une couronne de lauriers, 3e décan. Peut-être avez-vous agi de manière généreuse ? En revanche, c'est moins cool pour le 2e décan, Vénus entamant une dissonance avec Uranus : vous ressentirez de nouveau l'instabilité qui règne dans votre couple, et le désir de liberté qui vous habite. Mais avez-vous le choix ?

Gémeaux

Ce jeudi est tout aussi agaçant que l'était la journée d'hier ! Mais si vous êtes du 3e décan, cela peut prendre des proportions parce que vous exagérerez ce qui vous énerve : la plupart du temps vos relations avec votre hiérarchie, vos parents, vos frères et soeurs, voire vos enfants si vous en avez. Toutefois, il faut reconnaître que pour certains d'entre vous, c'est l'autre qui fait tout pour vous pousser à bout.

Cancer

Votre imagination ne connaîtra pas de limites aujourd'hui. Cela peut se révéler positif si vous êtes un artiste, un créateur, ou si vous êtes très croyant. Mais dans le cas contraire vous devrez faire attention à ne pas idéaliser quelqu'un, à ne pas croire que cette personne est parfaite alors qu'elle est comme tout le monde ! Il y aura une tendance à la crédulité pour ceux du 3e décan.

Lion

Orage en vue pour le 2ème décan, avec la dissonance annoncée entre Vénus et Uranus. Elle sera exacte dimanche et diminuera à partir de lundi. Attendez-vous à ce que votre partenaire exprime un besoin de liberté qui risque de vous paniquer parce que vous imaginerez le pire... c'est-à-dire la séparation. Mais dites-vous qu'avec Uranus, rien n'est jamais définitif et qu'il peut y avoir des allers et retours.

Vierge

Toujours dans votre signe, la Lune s'oppose aujourd'hui à Neptune, aussi serez-vous distrait, dans la lune, oublieux... Ce n'est pas du tout votre nature, mais ce sont parmi les " effets " de Neptune (3e décan). On notera aussi une possible dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. 2e décan, un travail pourrait ne pas donner le résultat escompté ou ne pas correspondre à ce que vous en attendiez

Balance

Vénus souffle un vent de renouveau sur votre couple, et sur votre manière d'aimer en général. Toutefois, vous n'appréciez pas tellement quand ça change, cela vous fait peur. Mais n'ayez crainte, il suffit simplement de faire un petit effort d'adaptation, ce dont vous êtes tout à fait capable. Une relation, amicale ou amoureuse, doit évoluer, bouger, si vous voulez qu'elle reste vivante.

Scorpion

Si vous êtes de ceux qui savent tirer les leçons de leurs expériences, vous avez bien compris avec l'opposition qu'Uranus vous envoie (2e décan en ce moment), qu'il fallait changer quelque chose dans votre manière d'aimer, parce qu'un schéma se répétait et vous menait à chaque fois dans le mur. Vous avez encore jusqu'à fin mai pour faire le " travail ", après Uranus s'occupera du 3e décan.

Sagittaire

On peut supposer que vous en avez assez de la dissonance que Neptune vous envoie et qui vous empêche de construire du solide, pour les uns, ou qui accentue une dépendance pour les autres. Neptune est entrée en Poissons en 2011 et elle en sortira en 2025, ayant ennuyé vos trois décans. En 2023, elle va concerner ceux nés après le 15 décembre, et vous savez déjà ce qui vous attend. Faites-vous aider peut-être ?

Capricorne

Jupiter commence à progresser et si vous êtes né en décembre, vous avez certainement des questions administratives à régler. Apparemment, vous avez du mal à vous y retrouver, il manque toujours un papier que vous n'avez pas fourni et de toute façon tant que Mercure est rétrograde tout n'ira pas aussi vite que vous le désirez. Inutile de vous énerver pour ces détails matériels.

Verseau

L'harmonie entre Mars et Vénus est toujours là, toutefois elle est troublée par la dissonance qui s'annonce entre Vénus et Uranus. 2e décan, vous allez avoir un soudain besoin de liberté qui peut casser l'ambiance ! Vous ne comprendrez pas pourquoi vous ressentez ce besoin alors que tout allait bien, mais il risque de vous faire agir/réagir de manière un peu brusque, que l'autre comprendra encore moins que vous.

Poissons

Il y a de quoi être troublé aujourd'hui ! La Lune s'oppose à Neptune et vous ne serez pas tout à fait dans la réalité, surtout si vous êtes du 3e décan. Le problème, que vous connaissez bien, vous empêche d'être en terrain stable et solide ; il est actualisé une fois par semaine par la Lune, et vous laissez alors trop de liberté à votre imagination. A moins que vous ne ressentiez davantage une dépendance.

