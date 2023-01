L'horoscope du jeudi 04 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En-dehors d'être en charge de vos échanges et de votre esprit critique, Mercure gère aussi vos proches, en particulier vos frères et soeurs. La planète rend visite à la Vierge, ce qui risque d'accentuer votre tendance à la critique et de vous voir mécontent, peut-être, de votre relation avec l'un de vos frères/soeurs ou de nuisances autour de vous.

Taureau

Mercure est arrivée en Vierge et se trouve bien alignée avec vous. Cela signifie (1er décan jusqu'au 10) que vous allez avoir un rendez-vous qui vous plaira beaucoup, ou au cours duquel vous plairez. Votre humour, votre façon de voir la vie, tout ce que vous direz aura un écho favorable chez votre ou vos interlocuteurs en général.

Gémeaux

Avec Mercure en Vierge, il se peut que le passé se manifeste à vous (1er décan, une journée entre aujourd'hui et le 10). Soit parce que vous retrouvez un lieu où vous avez déjà passé plusieurs vacances et que cela vous rappelle des souvenirs. Soit vous retrouvez une ou des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps.

Cancer

Il va y avoir des échanges, parfois nombreux. Mercure arrive en Vierge, justement votre secteur d'échanges. Et comme la planète est en charge de ces échanges, on peut penser qu'ils seront plus nombreux, que vous prendrez de nouveaux contacts ; il se peut qu'ils soient intéressants parce que vous aurez des intérêts en commun.

Lion

Mercure quitte votre signe aujourd'hui pour entrer chez votre voisin Vierge. Au positif, chaque décan à son tour, vous aurez l'esprit pratique plus développé, vous aurez des idées malignes et quand il s'agira de parler d'argent, aucun interlocuteur ne pourra résister à votre détermination. Un achat, un placement pourront être en question.

Vierge

Mercure débarque chez vous et sera rapide cette année puisqu'elle vous quittera le 26 août. Pour l'instant, 1e décan, c'est un vrai feu d'artifice dans votre tête. Toutes vos petites cellules grises sont en alerte, votre sens de l'observation, votre esprit critique, votre humour et votre capacité d'analyse sont décuplés par Mercure.

Balance

C'est votre mystérieux 12ème secteur qui est visité par Mercure, 1er décan jusqu'au 10 août. Pendant une journée chacun, il vous est conseillé d'être à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous captez des autres : ne rejetez pas ce que vous ressentez parce que cela vous semble irrationnel. Peut-être aurez-vous aussi quelqu'un à soigner.

Scorpion

Mercure en Vierge est chez elle, dont plus forte que dans les autres signes. Elle éclaire votre secteur des idées, des projets et des relations professionnelles. Si vous êtes en vacances, vous songerez souvent à un projet ou à une idée un peu fixe que vous avez en tête. Pensez plutôt à vous faire des relations, à " copiner " avec les autres.

Sagittaire

Vous aurez tendance à faire de l'autorité, à parler aux autres en leur donnant des ordres. Ce n'est peut-être pas comme ça que vous le vivrez, mais c'est ainsi que les autres le prendront. En outre, votre esprit critique sera au premier plan et vous ne ferez pas toujours des remarques très gentilles. Certains auront une importante obligation à respecter.



Capricorne

Mercure en Vierge est très bien placée pour votre signe. Elle vous ouvre l'esprit et vous donne envie de partir à la découverte de nouveaux sujets de réflexion, de choses à apprendre, ou de pays à visiter (c'est votre secteur des voyages). En outre, vous aurez des opinions bien affirmées sur la situation actuelle : partagez-les.

Verseau

Votre mental risque de vous torturer un peu, 1er décan, jusqu'au 10, donc, une journée maximum pour chacun. Vous penserez en boucle à une situation, plaisante ou déplaisante selon votre thème, et la plupart du temps c'est d'argent dont il sera question. Une somme qu'on doit vous payer, mais ça ce sera surtout pour le 3e décan.

Poissons

La planète des échanges se trouve face à vous, dans le secteur qui représente les autres, votre conjoint surtout, mais aussi les accords, les contrats à signer, les engagements. Quoi qu'il en soit, vous allez certainement avoir à discuter d'un compromis et à vous montrer conciliant. Ce sera votre intérêt, 1er décan jusqu'au 10.

