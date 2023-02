L'horoscope du dimanche 7 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec la Lune en Sagittaire, le voyage semble être au premier plan. Mais cela peut être n'importe lequel : un départ en vacances par exemple, ou encore un voyage dans votre tête à travers un livre, un film, ou la découverte d'un joli petit coin lors d'une balade. En tout cas, vous aurez l'agréable sentiment d'être " ailleurs ".

Taureau

Vous serez le plus attirant, le plus magnétique, le plus sexy aujourd'hui, en tout cas si vous êtes du 3e décan ; attendez-vous à pouvoir, éventuellement " conclure " ; si la morale (dissonance de Saturne) ne s'en mêle pas. En revanche, c'est toujours un peu chaotique pour le 2e décan à cause de la mésentente entre Soleil et Uranus.

Gémeaux

La Lune face à vous, en Sagittaire, donne tout pouvoir à Jupiter. Or la planète de chance vous envoie un bon aspect depuis quelques semaines, 1er décan et début du 2ème (né fin mai, début juin). Un projet est dans l'air et si vous avez besoin de partenaires (financiers ou autres), ne vous inquiétez pas, vous trouverez.

Cancer

Décidément, votre 3e décan est très sollicité par les astres en ce moment ! Aujourd'hui, Vénus est chez vous et elle s'oppose à Pluton. Soit vous êtes empli de désir pour quelqu'un qui vous échappe, soit vous êtes pris dans une relation où vous donnez tout, alors que l'autre ne vous donne que des miettes d'amour.

Lion

C'est une de ces journées où vous auriez grand besoin qu'on vous fasse des compliments, des mamours, qu'on vous regarde avec les yeux de l'amour. Et si c'est peut-être le cas pour le 1er décan, ce n'est pas donné aux deux autres. Essayez tout de même de vous évader grâce à un livre, un film, une série télé qui vous captive.

Vierge

L'aspect du jour entre Vénus et Pluton, c'est de la dynamite pour le 1er décan ! Si vous êtes à deux, on peut se demander si vous n'allez pas passer la journée sous la couette ! A moins que vous n'éprouviez soudain un désir irrésistible pour quelqu'un, ou que votre sex-appeal ne fasse beaucoup de jaloux/ses autour de vous.

Balance

Vous serez sensible à la dissonance Vénus-Pluton si vous êtes du 3e décan. Soit vous aurez l'impression de ne plus avoir de sentiments pour un/e partenaire, soit vous " sentirez " que c'est l'autre qui se détache de vous. Il est également possible que vous soyez lié à quelqu'un qui vous fait souffrir et même qui vous dévalorise.

Scorpion

Vos besoin, vos désirs et vos envies ne seront pas comblés, en tout cas pas autant que vous le souhaiteriez (1er et 2ème décan). En revanche, si vous êtes né après le 15 novembre. Vénus est en relation avec votre maître, Pluton, et cela peut indiquer que votre volonté de séduire quelqu'un fera son effet ; on sera tout à vous !

Sagittaire

La Lune passe par votre signe depuis hier, 1er décan elle est en dissonance rapide avec Mercure : une prise de bec avec un proche ? Rien de durable en tout cas. Sa présence dans votre signe indique un besoin de vous évader, d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Ça tombe bien, peut-être partez-vous en vacances ?



Capricorne

3e décan, vous recevez aujourd'hui une opposition de Vénus à Pluton, qui occupe votre espace zodiacal. Cela peut se révéler très positif, avec une journée particulièrement chaude sur le plan sensuel... Mais cela peut aussi indiquer que vous aurez tendance à ignorer vos sentiments ou ceux de l'autre. Consciemment ou inconsciemment ?

Verseau

La Lune est en Sagittaire aujourd'hui et c'est un facteur d'espoir. Vous attendez qu'une proposition de concrétise pour le 1e décan, que la situation se stabilise pour le 2ème décan, et que vos affaire sentimentales évoluent différemment pour le 3e décan. Vous avez peut-être l'impression d'être comme prisonnier d'une relation.

Poissons

Si vous êtes du 3e décan, vous devriez être sensible à l'aspect entre Vénus et Pluton qui est exact aujourd'hui et demain. Alors que le 1er décan s'embrouille avec un proche, qu'il ne se passe pas grand-chose pour le 2e, vous (3e décan) vous vivez une aventure brûlante, très sensuelle, que ce soit dans votre tête ou dans la réalité.

