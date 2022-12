L'horoscope du dimanche 3 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'univers vous envoie un message : chez vous, Jupiter accentue votre confiance 1er décan, mais méfiez-vous d'un excès d'assurance qui risque de vous conduire à l'erreur. Il se peut que vous en ayez un exemple aujourd'hui qui, si vous y portez attention et que vous réfléchissez, vous démontrera que vous avez intérêt à être moins sûr de vous.

Taureau

La Lune abordera un des meilleurs secteurs de votre zodiaque à 14h32. Disons que cet après-midi, vous vous sentirez bien dans votre peau et très séduisant/e. Peut-être même que vous serez en présence de quelqu'un à qui vous aurez envie de plaire. 2e décan, vous c'est plutôt l'envie de faire plaisir à un proche qui vous motivera.

Gémeaux

1er décan, vous aurez du mal à tenir en place aujourd'hui. Vous devrez supporter d'attendre qu'un espoir se concrétise, mais vous aurez le doute en vous pendant quelques heures. En outre, à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 19 juillet, vous serez plus souvent dans le doute parce que vous ne serez pas sûr des décisions que vous prendrez.

Cancer

Mercure entrera dans votre signe, mardi, et vous pouvez être sûr qu'on vous écoutera et que l'une de vos affaires pourra se conclure. Mais peut-être serez-vous obligé de vous indigner ou - en tout cas - de parler haut et fort pour vous faire entendre. Attention aux exagérations et erreurs de jugement en fin de semaine.

Lion

3e décan, la Lune vous quitte, non sans avoir été en bonne relation avec Mars. Vous aurez envie de vous dépenser aujourd'hui, et même de tester vos limites sur le plan physique. Cela dit, vous pouvez aussi être en route pour vos vacances et avoir tendance à appuyer sur l'accélérateur, alors qu'il faudrait au contraire rester cool.

Vierge

La Lune entre dans votre signe à 14h32 et j'ai bien peur que vous ayez un petit vélo dans la tête. Ce sera probablement la recherche d'une idée qui vous préoccupera. Ou alors vous serez arrivé sur votre lieu de vacances et vous n'aurez qu'une envie, c'est de tout nettoyer, de tout ranger, afin de rendre le lieu plus confortable.

Balance

2e décan, Vénus vous envoie de rapides bons influx jusqu'au dimanche 10. C'est le bon moment pour partir en vacances ou vous octroyer plus de petits plaisirs. Et comme Vénus est en Gémeaux, dans un secteur lié aux voyages et à la fête, on peut aussi penser que vous allez sortir plus souvent et vous amuser ces prochains jours.

Scorpion

C'est nettement mieux qu'hier, point de stress grâce à un aspect entre Mercure et Neptune qui est exact aujourd'hui et vous incite à rêver à des plaisirs à venir. Cela dit, les influx de Jupiter en Bélier sont probablement en rapport avec une nervosité qui ne vous est pas habituelle. Peut-être un souci que vous avez tendance à exagérer.

Sagittaire

Vous serez dans la contradiction aujourd'hui, 1er décan. D'un côté, Jupiter vous donne une totale confiance en vous, de l'autre la Lune vous incitera à douter. Cela ne durera pas, puisque c'est un aspect lunaire. En outre, Mercure n'est plus en dissonance avec Neptune et vous allez de nouveau pouvoir y voir clair ou être moins crédule.

Capricorne

C'est la meilleure journée qui soit pour partir en vacances ou pour prendre de la distance et vous détendre. Vous avez subi de nombreuses tensions depuis fin mai. Il se trouve que la Lune entre en Vierge à 14h32 et que c'est autant un secteur de voyages que de détente. Voyage ou non, vous profiterez davantage de l'instant présent.

Verseau

Comme je vous le disais hier 2ème décan, Vénus vous protège jusqu'au 9 juillet. Vous aurez plein de petits plaisirs à déguster, peut-être sous le soleil. Et si vous pensez positif, en dépit du contexte national ou mondial (qui vous intéresse toujours), vous profiterez de ces moments, présents et à venir, sans arrière-pensée.

Poissons

Une invitation, une petite fête familiale ? En tout cas, le 1er décan sera bien entouré aujourd'hui, le 2e aussi. Mais 3ème décan, évitez de vous faire un roman dans votre tête. Cela dit, la dissonance entre Mercure et Neptune est terminée et vous a peut-être donné l'occasion d'ouvrir les yeux, même si ce que vous voyez est décevant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info