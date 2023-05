L'horoscope du dimanche 22 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjonction Mars/Jupiter a lieu chez vous et c'est bien le problème, c'est que Mars y est très puissante et que c'est en général elle qui allume la mèche. Vous serez certainement très en colère face à l'injustice, à des actions sans aucun scrupule, et vous ferez ce que vous pouvez avec les moyens dont vous disposez.

Taureau

Ça se passe dans votre secteur 12, le conflit ou la colère dont il est question se joue en dehors de votre sphère personnelle et concerne votre communauté ou le pays. Voire un autre pays dans certains cas. En tout cas, vous êtes comme un spectateur dans une salle de cinéma, enfermé et soumis à des images - belles ou laides.

Gémeaux

Mars et Jupiter entament une conjonction qui va se révéler dotée d'une très forte énergie, positive pour vous, mais peut-être pas pour le reste du monde. Vous, vous serez dopé par une idée, un projet, et plus probablement par une cause à défendre et dans laquelle vous vous investirez à fond. Le 1er décan est le plus concerné

Cancer

La conjonction qui se forme entre Mars et Jupiter en Bélier est rare et elle peut être empreinte d'une grosse colère, la vôtre, ou éventuellement une colère sociale. Mais même dans ce cas, elle aura des répercussions sur votre 1er décan, déjà perturbé par Jupiter. Vous pouvez aussi prendre la tête d'une entreprise, avec d'importantes responsabilités.



Lion

La réunion de deux planètes de Feu dans un signe de Feu peut autant déchaîner votre enthousiasme que déchaîner les éléments ou encore déchirer la société. En tout cas, pour vous, cette conjonction est positive et vous invite à affirmer vos opinions haut et fort, tout simplement parce que vous êtes indigné par la situation.

Vierge

Les très fortes énergies de la conjonction de Mars et Jupiter, en formation, mettent le feu à un secteur qui est lié à vos angoisses, à la peur de perdre pour beaucoup d'entre vous. Ou de manque. Cela peut être lié à un événement brusque, qui était peut-être prévisible mais auquel vous ne croyiez pas. Et pourtant...

Balance

C'est votre relation à un partenaire, ou au monde en général, qui est perturbée par cette conjonction Mars/Jupiter, opposée à votre signe. Un gros orage menace, un orage que vous voyez venir et vous ne savez pas s'il va exploser ou pas. Si cela doit se faire, c'est la semaine prochaine qui sera la plus délicate, celle d'après un peu moins.

Scorpion

Vous aurez envie, pendant plusieurs jours, d'utiliser la force pour convaincre, pour imposer votre manière de penser, mais ce sera votre façon de réagir aux événements. Vous trouverez que certaines personnes sont sans scrupules et ne tiennent pas compte des besoins fondamentaux ou de l'équilibre de chacun.

Sagittaire

La conjonction Mars/Jupiter est un fort amplificateur de votre désir de vous battre et de gagner. Vous disposez d'une énergie illimitée et vous êtes capable de tout. 1er décan surtout, vous serez très stimulé par cette conjoncture, au point de prendre des risques et de faire preuve, pour certains, d'un très grand courage.

Capricorne

La colère dont il est question avec Jupiter et Mars peut autant s'exprimer chez vous, en famille, que dans le pays ou même un autre pays auquel vous êtes attaché. En tout cas, votre 1er décan sera de plus en plus en colère et cela va durer une quinzaine de jour. Peut-être qu'une grosse injustice en sera la responsable.

Verseau

La conjoncture est en phase avec vous, dans la mesure où elle place une actualité au premier plan et vous êtes en général très passionné par ce qui peut se passer autour de vous. L'aspect Mars/Jupiter est un aspect de " guerre ", mais il peut s'agir d'une " guéguerre " qui prend des proportions qu'elle ne devrait pas prendre.

Poissons

S'il y a conflit, car c'est de cela dont il peut s'agir, il faut envisager qu'il sera durable et que vous, Poissons, ne pourrez pas jouer votre rôle favori, celui du sauveur. Autre possibilité, la conjonction Mars/Jupiter a lieu en Bélier, votre secteur d'argent : on peut vous réclamer injustement une somme que vous ne pensiez pas avoir à payer.

