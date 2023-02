Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, un bon aspect de Vénus s'est mis en place depuis hier, il ne va pas durer des lustres, aussi profitez dès maintenant des bonnes choses de la vie. L'amour en fait partie et si vous êtes accompagné/e, de chaleureux moments vous attendent. Un petit coup de coeur, éventuellement, pour les célibataires... Les arts peuvent aussi vous attirer.

Taureau

Si vous pouvez être soulagé du départ de Mars (3e décan), il reste néanmoins la dissonance de Saturne qui, même rétrograde, vous donne l'impression que tout ce que vous entreprenez stagne. En revanche, il y a un élément de joie chez ceux nés début mai : vous revoyez quelqu'un de votre passé, ou recevez chez vous une personne que vous aimez beaucoup.

Gémeaux

Elle est sur sa fin, mais toujours active : l'opposition entre Mercure et Neptune peut représenter une déception, un rêve qui s'écroule, ou vous inciter à refuser une réalité que vous ne pouvez pourtant pas manquer de voir. Cela concerne surtout le 3e décan, et Saturne ne joue plus, pour l'instant, son rôle de gendarme qui vous rappelle aux lois de la réalité.

Cancer

Le Soleil rentre d'ici peu (le 23) en Vierge où il se trouvera en dissonance avec Mars. Ça risque de chauffer autour de vous. A priori, il vous est conseillé de ne pas vous mêler des querelles, surtout celles qui peuvent diviser des frères et soeurs. Et si cette querelle porte sur quelque chose en lien avec la loi, il faudrait songer à prendre un avocat.

Lion

Vénus est arrivée dans votre 2ème décan, c'est donc à votre tour d'avoir toutes vos armes de séduction à votre disposition. Profitez-en, vous qui aimez plaire, vous saurez exactement quoi faire pour qu'on vous envoie des signaux, des regards qui en diront long. Évidemment, si vous êtes en couple, cela peut rendre votre chéri/e jaloux/se.

Vierge

Encore quelques mots sur Mars, qui est entrée hier en Gémeaux, signe qui se trouve au zénith de votre zodiaque. En plus de ce que je vous ai dit hier, il se peut que vous soyez en colère, voire que vous vous fâchiez avec quelqu'un. Et comme Mars va rester longtemps en Gémeaux, cette fâcherie risque de durer (1er décan pour le moment).

Balance

A votre tour, 2e décan de recevoir de bonnes vibrations de votre maître, Vénus, qui occupe à présent le 2e décan du Lion. Cela valorise beaucoup vos sentiments, surtout amicaux, mais cela donne aussi une certaine importance à un projet qui vous tient à coeur et dans lequel vous avez mis beaucoup de vous-même.

Scorpion

L'opposition de Mars est terminée, 3e décan, mais il vous reste tout de même la dissonance de Saturne qui, heureusement, n'est pas active tout le temps. Vous le sentez d'ailleurs quand elle est activée parce que vous avez soudain des baisses de régime, des fatigues parfois inexpliquées, ou alors tout vous semble bloqué ou sans intérêt.

Sagittaire

Encore une fois, 3e décan, méfiez-vous de l'opposition entre Mercure et Neptune, toujours active en ce dimanche, mais qui se termine en début de semaine. Il est possible que vous ayez été très déçu par quelqu'un parce que soudain, vous avez vu clair en cette personne et que ce que vous avez vu ne vous plaît pas. Vous avez fait un mauvais choix ?

Capricorne

Jupiter occupe un secteur important de votre thème, un de ses quatre piliers, celui qui représente la vie intime, le foyer, tout ce qui est en rapport avec la protection (1er décan). Vous protégez actuellement quelqu'un qui ne mérite peut-être pas que vous en fassiez autant pour lui/elle... Vous aimeriez bien ne plus vous en occuper, mais vous avez le sens du devoir.

Verseau

2e décan, Vénus s'oppose à présent à vous mais avec cette planète, c'est un aspect positif ! Vous semblez être très bien entouré (surtout né avant le 8 février), et il est possible que vous fassiez une rencontre. Ou que quelqu'un vous tape dans l'oeil. Mais on peut aussi penser que, si vous êtes en couple, la période est très harmonieuse.

Poissons

Soyez attentif, 3e décan, la dissonance entre Mercure et Neptune est encore active aujourd'hui... Mais elle commence à se défaire demain. En conséquence, évitez toute utopie, ne vous racontez pas d'histoire dans le domaine amoureux et, en dernier lieu, ne dépensez pas sans vous poser des limites car vous pourriez dépasser les bornes.

