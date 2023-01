L'horoscope du dimanche 15 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune est en dissonance avec Pluton, le Soleil en conjonction avec cette même planète, il y a peut-être eu pour votre 3e décan une épreuve qui sera bientôt derrière vous. Nous en avons souvent parlé, il s'agissait d'un problème professionnel, lié peut-être à un harcèlement que vous avez subi ou qu'on vous reproche. Si c'est le cas, il est important que vous ayez bien compris ce qui était de votre responsabilité.

Taureau

Vous ne pourrez pas faire autrement, il faudra prendre soin de l'un de vos proches aujourd'hui, ce qui fait que vous ne disposerez pas de votre temps comme vous le voulez. Cela risque même d'être contrariant car la personne à qui vous consacrerez du temps ne vous en sera pas reconnaissante et peut même être carrément odieuse avec vous. Mais peut-être que ce n'est pas nouveau ?

Gémeaux

Mars, qui se trouve dans votre signe, est activée aujourd'hui pour le 1er décan. Il est très possible que vous ayez mal quelque part, ou que vous ayez quelqu'un à soigner. Si c'est cette deuxième possibilité, ce sera peut-être plus sur le plan psychologique que vous pourrez vous rendre utile. L'un de vos proches (frère/soeur, enfant adolescent) a probablement besoin de votre aide. 2e décan, l'amour peut vous surprendre.

Cancer

C'est le 3e décan qui est à l'honneur, à cause de la dissonance de Pluton, doublement activée. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience de la toxicité d'une relation. Cela aura mis le temps ! Cela ne concerne que la toute fin du signe, mais on ne sait jamais, d'autres Cancer pourraient être impactés : ne refoulez pas les idées et sensations qui vous viennent, elles peuvent être révélatrices.

Lion

Attention à ne pas souffler le chaud et le froid en famille parce que vous êtes de mauvaise humeur ; cela ne durera que quelques heures et ne concerne que le 1er décan. D'autant plus que vous n'avez pas vraiment de raison d'être de mauvais poil étant donné qu'une relation amicale ou un projet peuvent vous redonner la pêche et l'énergie pour concrétiser l'un de vos projets.

Vierge

Mars étant activée aujourd'hui, vous aurez mille choses à faire chez vous et vous ne pourrez pas vous la couler douce. L'avantage, c'est que vous ne vous ennuierez pas. Vous n'aimez pas rester sans rien faire, ce n'est pas dans votre ADN : mots croisés et autres jeux cérébraux vous plaisent, et si vous avez des animaux (souvent, les Vierge), c'est avec plaisir que vous leur consacrez du temps.

Balance

3e décan, la Lune termine son transit chez vous en activant Pluton. Si vous êtes de la toute fin du signe, il est possible que vous ayez fait un bon travail sur vous-même et vous allez en recueillir les fruits. Mais peut-être venez-vous juste de commencer, ou vous pensez à vous y mettre ? 2e décan, les bons influx de Vénus pourraient provoquer une rencontre tout à fait inattendue.

Scorpion

La Lune entre dans votre signe à 13h09, cela vous promet une journée où vous serez très sensible et peut-être même tourmenté par des questions sans réponses. Mais peut-être que vous vous interrogez sur des mystères qui n'ont jamais été résolus et ne le seront peut-être jamais ? On pourra déceler un certain plaisir à vous torturer l'esprit, peut-être masochiste, mais du plaisir quand même.

Sagittaire

S'il y a une chose qui fonctionne bien chez vous, c'est la possibilité de récupérer rapidement après vous être dépensé. Vous en profiterez aujourd'hui, surtout 1er décan. Cependant, la source de stress qui vous pompe votre énergie n'est pas encore assez éloignée de vous pour que vous puissiez vraiment vous détendre. Ou alors vous êtes champion pour cloisonner les choses !

Capricorne

Le Soleil entre en conjonction avec Pluton dans votre 3e décan. Au positif, vous disposez d'une belle force de résilience, mais au négatif vous vous sentez impuissant à redresser la barre. Avec des nuances, bien entendu, pour beaucoup d'entre vous, mais c'est la principale traduction de cette conjoncture. 1er décan, vous avez certainement beaucoup à faire avec la paperasserie et une affaire de famille.

Verseau

Mars étant repartie en marche directe, 1er décan, vous retrouvez la pêche et l'envie d'entreprendre. Et vous aurez jusqu'au 30 janvier pour mettre un projet sur des rails. En effet, Mars est encore lente et si les énergies sont là, c'est peut-être la logistique qui ne suit pas, pour le moment. De toute façon, c'est dimanche, inutile de vous énerver, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour l'instant.

Poissons

Une bonne journée car vous trouverez le moyen de vous évader en changeant votre horizon ou vos habitudes du dimanche. Une bonne manière de vous aérer la tête. C'est votre façon à vous de vous ressourcer : faire quelque chose qui vous permette d'oublier vos soucis, si vous en avez. Et il est vrai que la dissonance de Mars (né autour du 27 février), continue à vous turlupiner.

