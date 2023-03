L'horoscope des Poissons pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres aux Poissons au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 19 février au 20 mars.

Climat général

La Vierge, qui se trouve face à vous, va se lever tous les matins jusqu'au 23 septembre. C'est le secteur des " autres ", votre conjoint, ceux que vous aimez et de tous ceux auxquels le Poissons aime à se dévouer, mais c'est aussi celui des accords et désaccords, des associations et, dans certains cas, du travail en équipe. Pas de problème, apparemment, jusqu'à l'opposition du Soleil et de Neptune la semaine du 12. Ceux du 3e décan verront se répéter une situation incertaine, floue ou au contraire génératrice d'une très belle inspiration. Vous pouvez aussi aspirer à plus de spiritualité.

Vie quotidienne

C'est de Mars que risquent de venir les problèmes (pas des gros). Depuis le 20 août elle est dans le 1er décan des Gémeaux, où elle reste jusqu'au 8, puis ce sera au tour du 2e décan de la supporter. S'il n'y a pas quelque chose de concret comme un déménagement ou des travaux, voire quelqu'un qui s'installe chez vous avec sans-gêne, c'est votre caractère qui deviendra un peu irascible : vous serez susceptible, souvent en colère, et peu enclin à faire ce que vous demande la Vierge, c'est-à-dire à être dans le consensus, à rechercher l'harmonie avec les autres. Attention aussi à ne pas vous faire mal.

Vie amoureuse

Vénus aussi atteindra la Vierge, qu'elle occupera du 5 au 29. Pendant quelque temps, jusqu'au 13, elle sera chaleureuse, conviviale et vous avez des chances de répondre à ce que demande la Vierge : être en harmonie avec les autres, surtout 1er décan. 2e décan, Vénus sera en dissonance avec Mars du 13 au 19 et on peut craindre une dispute, un rapport de force, ou un retour en force de quelqu'un du passé, ce qui ne vous plaira pas, mais un imprévu vous arrangera le 20. 3e décan, après le 20, Vénus s'opposera à Neptune : attention aux illusions/désillusions, ne mettez pas quelqu'un sur un piédestal.



En aparté

La nouvelle Lune a lieu en fin de mois, le 25, et occupera le 1er décan de la Balance, tout en s'opposant à Jupiter. Les astres occuperont des secteurs liés à l'argent : soit il faudra faire une dépense, payer une facture, soit au contraire vous recevrez de l'argent qu'on vous doit en dédommagement d'un préjudice. A moins que vous n'ayez de la chance dans ce domaine ! Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

