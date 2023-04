Que réservent les astres à la Vierge au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 août au 23 septembre.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Jupiter fait son entrée en Bélier le 10 ! Dans un climat positif et épanouissant pour vous, la Vierge, Jupiter investit votre secteur des finances, celles du couple, celles qui vous viennent en héritage ou en donation, bref il ne s'agit pas de l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front. Le 1er décan est le plus concerné également par des allers et retours de Mercure qui vous inciteront à vous poser des questions, à vous inquiéter pour un entretien ou un examen.

Vie quotidienne

Jupiter fait son entrée en Bélier le 10 ! Dans un climat positif et épanouissant pour vous, la Vierge, Jupiter investit votre secteur des finances, celles du couple, celles qui vous viennent en héritage ou en donation, bref il ne s'agit pas de l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front. Le 1er décan est le plus concerné également par des allers et retours de Mercure qui vous inciteront à vous poser des questions, à vous inquiéter pour un entretien ou un examen.

Vie amoureuse

Vénus est en retard et vous regarde depuis le Bélier jusqu'au 28 du mois. Elle sera donc dans un registre passionnel, excessif, surtout dans le registre de la jalousie et de la possessivité. Est-ce vous, est-ce l'autre, en tout cas soit vous supporterez cela venant de votre partenaire ou c'est vous qui serez victime de vos propres sentiments. Mais Vénus étant rapide, ce sera vraiment très passager.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau ayant eu lieu fin avril, c'est une pleine Lune qui peut faire son petit effet autour du 16. Elle oppose le Taureau et le Scorpion, tous deux en délicatesse avec Saturne. Il se peut donc que vous soyez freiné dans vos déplacements, vos voyages, ou alors dans votre volonté de vous exprimer. Peut-être par crainte d'aller trop loin, de trop en dire ? Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info