INVITÉ RTL - Coronavirus : "Il faut limiter les tests qui ne servent à rien", selon un biologiste

Fait-on trop de tests anti-Covid ? 2 millions de tests ont été réalisés lundi dernier, 1,5 millions en moyenne par jour. "Oui c'est trop", confie sur RTL Lionel Barrand, président du syndicat des biologistes médicaux. "On a des tests qui ne sont pas utiles et qu'on ne devrait pas faire et d'autres tests qui sont utiles pour casser des chaînes de transmission et que l'on ne fait pas", dit-il.

Alors quelle stratégie adopter ? "Il faut limiter les tests qui ne servent à rien, par exemple le test qu'on fait à J5 chez un cas positif, ne sert à rien. Nos tests ne permettent pas de savoir si on est contagieux ou non. Vous pouvez d'ailleurs garder un test positif pendant un mois sans pour autant être contagieux", dit-il.

L'autre point important, sont les enfants, qui sont massivement testés dans le cadre du protocole sanitaire mis en place à l'école depuis la rentrée. "Pourquoi pas si on peut le faire en autotest, mais l'autotest c'est médiocre en terme de performance. On en loupe 2 sur 3 pour les cas asymptomatiques", rappelle-t-il.

