INVITÉ RTL - Accident de Pierre Palmade : "L’addiction est une maladie chronique", rappelle un addictologue

Dépendant à la cocaïne depuis de nombreuses années, Pierre Palmade a été contrôlé positif à cette substance après l'accident de voiture dans lequel il a été impliqué le vendredi 10 février. Trois personnes sont toujours plongées dans le coma après le drame, le comédien est désormais visé par une enquête.

"Quand vous prenez de la cocaïne et que vous prenez le volant, ça excite sur le plan physique et psychique. On se sent fort, on se sent invincible, on ne comprend plus rien. On a des difficultés de jugement, de raisonnement, de concentration", explique l'addictologue Laurent Karila, invité sur RTL.

Le comédien avait déjà été condamné pour avoir consommé de la cocaïne près de 30 ans avant l'accident. Pour Laurent Karila, même trois décennies ne suffisent pas à se débarrasser de cette dépendance.

"Quand on est addict, on est addict à vie. Le cerveau a été marqué par la maladie", décrit-il. "L'addiction est une maladie chronique", poursuit l'addictologue. "Il y a cette histoire, avec ce drame horrible, mais il ne faut pas stigmatiser tous les malades addicts". La rémission est un long processus selon lui, et les rechutes en font partie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info