Coronavirus : quels sont les symptômes du variant BA.2 ?

Découvert en novembre dernier, le BA.2, un sous-variant d'Omicron, est resté très discret parmi les contaminations. Cependant, alors qu'il représentait seulement 2% des cas mi-janvier, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué le 2 février dernier qu'il correspondait désormais à "entre 5 et 6% des virus en circulation".

Non détecté par les tests PCR, l'infection à ce sous-variant doit donc être confirmée par une analyse de séquençage. Si on en sait assez peu pour le moment, une étude danoise révèle cependant une contagiosité possiblement plus importante qu'avec le variant Omicron originel.

Issu de ce dernier, les symptômes liés à ce sous-variant sont alors similaires. Santepubliquefrance.fr rappelle ainsi que "les investigations épidémiologiques indiquent une présentation clinique spécifique avec plus de symptômes respiratoire hauts et moins de perte de gout et d'odorat, ainsi qu'une sévérité moindre (risque d'hospitalisation et d'admission en soins intensifs jusqu'à 80% plus faible)".

Le BA.2 engendrerait alors une forme légère de la maladie, mais pourrait plus facilement infecter des personnes ayant déjà été atteintes du coronavirus et celles ayant reçu un schéma vaccinal complet. Toujours selon cette étude danoise, la susceptibilité d'être contaminé au BA.2, plutôt qu'au BA.1, est ainsi presque trois fois plus importante pour les individus qui ont reçu une troisième dose.

