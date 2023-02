Comment se retrouve-t-on du jour au lendemain à parler avec un accent étranger ?

Crédit : Agron Beqiri / NurPhoto / NurPhoto via AFP

À écouter Comment-se-retrouve-t-on-du-jour-au-lendemain-a-parler-avec-un-accent-etranger 00:15:17

C'est l'histoire d'un Américain qui, subitement, s'est mis à rouler les R comme un Irlandais. La littérature médicale regorge de cas similaires : on appelle cela le syndrome de l'accent étranger. Pourquoi ça arrive ? Est-ce-que la médecine est capable d'expliquer ce phénomène ? Est-il possible de le soigner ? Le professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes, livre ses réponses au micro de RTL.

"Techniquement, ce sont des circuits neurologiques très précis qui vont moduler la manière dont on change la tonalité de notre voix en permanence. S'il y a un dysfonctionnement sur ce circuit, cela peut donner l'impression d'un accent étranger."

Il s'agit donc d'un défaut de langage ou d'intonation. Dans le cerveau, d'un coup, il y a un problème de transmission d'informations dans la zone du langage. Et ce problème de transmission peut être dû à une multitude de facteurs. "Cela peut être un tout petit accident vasculaire, une petite tumeur, comme une petite lésion après un traumatisme crânien", explique le professeur Damier. "De multiples causes existent. Cela ne change pas la personnalité de la personne à proprement parler, mais ça change la perception qu'ont les autres de sa personnalité", poursuit-il.

Quand le cerveau en perd son latin

Cet accent étranger est-il définitif, ou peut-il partir du jour au lendemain ? Normalement, cela se soigne. "Comme toujours, le problème est de connaître la cause. De savoir quelle est la lésion qui a donné cette perturbation du circuit contrôlant la mélodie de la voix. Le plus souvent, ce sont des lésions de toutes petites tailles. Le circuit va donc se réparer tout seul. Si par contre la lésion est plus importante, l'accent aura tendance à persister." Le professeur Damier préconise alors "un peu de rééducation".

Très impressionnant, ce phénomène reste toutefois assez rare. On recense seulement une centaine de cas. Mais il y a vraiment des cas incroyables comme cette Britannique qui, en 2010, s'est mise à parler avec un accent chinois sept ans apprès un AVC.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info