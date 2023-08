Météo en France : va-t-il y avoir une canicule la seconde quinzaine d’août ?

Le temps a été maussade sur une grande partie de la France ces dernières semaines, avec des pluies et des températures bien souvent en-dessous des normales de saison. Mais les fortes chaleurs pourraient être bientôt de retour. Le département du Rhône a été placé en alerte orange canicule par Météo France, jusqu'à dimanche soir. Le mercure est également monté samedi dans l'Ain, la Loire et en Savoie. Cette tendance pourrait même s'étendre à toute la France, avec un "risque caniculaire" après le 20 août, selon les prévisions de La Chaîne Météo.

La semaine prochaine (du 14 au 20 août) le temps sera "chaud" sur le pays, voire "très chaud au Sud-Est", avec un risque de canicule en fin de semaine. Des orages de chaleur éclateront sur les reliefs, des Pyrénées au Jura jusqu'aux Alpes. La journée du samedi 19 août pourrait même être la plus chaude de l'été, selon le météorologue Cyril Bonnefoy.



Les prévisionnistes de La Chaîne Météo estiment à 70% les chances d'avoir une canicule sur toute la France entre le 21 et le 27 août. Les fortes chaleurs devraient alors s'étendre sur le nord du pays. Le risque caniculaire est plus élevé "au sud de la Loire", vers "les plaines du Sud-Ouest" et "la vallée du Rhône." Enfin, la chaleur devrait rester bien présente du 28 août au 3 septembre, sans être pour autant caniculaire.

