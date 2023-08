Canicule : la vigilance orange étendue à la Savoie et la Haute-Savoie

Le week-end du 15 août s'annonce chaud sur la région centre-est de la France. Alors que Le Rhône, l’Isère, l’Ain étaient déjà placés en vigilance orange dès ce samedi 12 août, cette alerte canicule est désormais étendue à la Savoie et à la Haute-Savoie.

Lundi 14 août, cinq départements sont donc en vigilance orange "canicule". Comme l'indique Météo-France sur son compte Twitter, les températures devraient "rester durablement élevés sur la région Rhône-Alpes toute la semaine prochaine." Ce dimanche déjà, des températures comprises entre 34 et 36 degrés sont prévues du côté de Lyon et jusqu'à 37 degrés par endroit au sud de l'Ardèche et de la Drôme.

Les minimales ne devraient pas descendre en dessous des 23 degrés. Si Météo-France rappelle que cette vague de chaleur n'est pas du tout exceptionnelle pour la saison, elle invite toutefois à la plus grande vigilance, notamment pour les personnes les plus fragiles.

