Les journées et les nuits seront chaude en France cette semaine alors que Météo France annonce qu'une vague de chaleur va s'abattre sur le pays. Or, des nuits trop chaudes perturbent le sommeil. Pas de panique, RTL vous aide à rester au frais dans les bras de Morphée.

Tout d'abord, maintenez votre logement au frais pendant la journée, en fermant les fenêtres et en baissant les stores, et de tout relever après le coucher du soleil pour faciliter le passage de l’air". La nuit, on laissera ainsi "ouvertes, dans la mesure du possible, vitres et persiennes" préconise le ministère de la Santé. Si vous utilisez un ventilateur, veillez à ne pas le diriger directement vers vous pour ne pas tomber malade.

Pensez également à vous hydrater. Buvez, au minimum, un litre et demi d'eau par jour pour compenser celle que vous évacuez par la transpiration. Un repas léger aide aussi à mieux dormir. En effet, l'apport en calories augmente la température interne et les dépenses énergétiques, provoquant une digestion difficile qui gêne le sommeil.

Enfin, privilégiez la literie en coton qui laisse passer l’air et absorbe la transpiration. Astuce insolite : vous pouvez également placer vos oreillers dans un sac plastique et les mettre quelques minutes au congélateur pour les rafraîchir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info