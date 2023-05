Alimentation : le pain fait-il vraiment grossir ?

Les Français sont de moins en moins adeptes du pain. Nous en consommons en moyenne 105 grammes par jour, soit trois fois moins qu'en 1950. Le désintérêt envers cet aliment de base peut-il s'expliquer par sa réputation de faire grossir ?

Dans la boulangerie Jus, située dans le 9e arrondissement de Paris, les clients défilent. "Pour les personnes qui font attention à leur ligne ou qui ont des régimes spéciaux, on va plutôt les diriger vers des farines semi-complètes, complètes ou encore de petit épeautre qui sont bien plus légères et digestes", explique Julie Armand, la propriétaire de l'établissement.

En effet, ce qui fait grossir dans le pain est plutôt la farine blanche. Par exemple, "il vaut mieux éviter la baguette quand on fait attention à ce que l'on mange", indique-t-elle. Ainsi, lorsque l'on est vigilant face à la balance, le pain blanc n'est pas la meilleure option. Les autres sont meilleurs pour la santé, mais à tout de même consommer avec modération, avertit Julie Armand.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info