L'horoscope du 2 avril 2021

publié le 02/04/2021 à 05:30

Bélier

Mars entame une dissonance avec Neptune, elle ne vous touche pas de près, mais gardez quand même l'oeil et surtout une oreille attentive à ce qu'on vous dit, aux bruits et autres rumeurs qui circulent. Soit on cherche à vous influencer, soit on vous ment... Vous pouvez aussi vouloir faire de la vitesse sur la route et vous faire avoir par un radar bien dissimulé. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours de la dissimulation avec Neptune.

Taureau

Le problème que représente la dissonance Mars/Neptune risque d'être de nature financière pour vous. Une erreur de la banque en votre défaveur par exemple, ou vous qui faites une erreur dans votre comptabilité. Rien de vraiment ennuyeux parce que Neptune est en harmonie avec vous toute l'année. Vous ne risquez rien et si jamais il y a un problème, on volera à votre secours. Vous pourrez demander de l'aide, on ne vous la refusera pas.

Gémeaux

Vous faites partie des signes qui seront le plus ennuyés par Mars et Neptune, et c'est le début du 3ème décan qui est concerné, ceux nés autour du 12 juin. Vous risquez de prendre une mauvaise décision : en tout cas, vous vous poserez la question et serez dans une totale incertitude. Ne sachant pas où vous allez, attendez la semaine prochaine, que l'aspect soit terminé, avant de prendre la moindre décision. Ce serait plus sage.

Cancer

Vous serez nombreux à être plutôt satisfaits de cette dissonance Mars/Neptune qui vous empêchera de vous inquiéter pour tout et pour rien. Vous serez plus " relax " que d'habitude et même parfois un peu trop ! Donc certains devront faire attention à ne pas se montrer négligent avec les questions matérielles ou avec la sensibilité des autres. Et évitez de trop nombreux contacts avec des gens que vous ne connaissez pas, le virus circule toujours.

Lion

L'un de vos projets pourrait s'avérer décevant, ou un soutien ne pas tenir sa promesse, si vous êtes né entre le 9 et le 15 août. Mais ne vous découragez pas, il n'y en a que pour quelques jours (jusqu'à mercredi tout au plus) et vous pourrez arranger les choses ou trouver de nouvelles idées, voire un nouveau soutien. Né autour du 14, veillez à ne pas vous faire trop d'idées pendant ces quelques jours et attention à toute forme de manipulation.

Vierge

Vous aussi vous serez perturbé par cette dissonance Mars/Neptune qui peut être en rapport avec une déception. Quelqu'un en qui vous aviez placé votre confiance peut vous avoir trahi, mais il n'est pas exclu non plus que vous ayez pris une mauvaise décision et que vous en preniez conscience ces jours-ci. Cela ne concerne que le début du 3ème décan, en particulier ceux nés autour du 14 septembre. Évitez d'être dans le déni.

Balance

Vous avez la niaque en ce moment, le désir de réussir chevillé au corps, mais que cela ne vous empêche pas d'être prudent ou réaliste dans vos relations avec vos associés ou collaborateurs. Il est possible que l'un d'eux fasse quelque chose que vous trouverez hypocrite, mal venu, et vous ne comprendrez pas son attitude. A moins que cette personne ne vous fasse part de son désir de partir, de ne plus faire partie de votre équipe.

Scorpion

Neptune étant bien placée dans votre thème, il est possible qu'une négociation soit au programme, difficile probablement parce que vous aurez affaire à un interlocuteur encore plus motivé que vous et qui tentera de vous embrouiller l'esprit. Ne vous laissez pas faire, au contraire, retournez ses arguments contre lui, ou si vous le pouvez, remettez la discussion à plus tard. Trouvez un prétexte quelconque pour prendre du recul et réfléchir.

Sagittaire

Vous aussi vous risquez d'être ennuyé par cette dissonance Mars/Neptune. Certains pourraient se sentir trahis, alors que d'autre auront soudain conscience d'avoir mal agi ou d'avoir pris une mauvaise décision. Ce sont surtout ceux nés autour du 13 décembre qui sont concernés mais avec Neptune, planète géante, on ne sait jamais. En plus de ça, il y a toujours du flou avec elle, on ne sait pas où on en est, ni où on va...

Capricorne

Ce sont des détails qui vous perturberont aujourd'hui, des petites choses dont vous amplifierez la portée et qui prendront beaucoup trop de place dans votre tête. Essayez de préserver un espace où vos pensées seront libres ! Et évitez de vouloir trop bien faire, de mettre trop d'énergie dans ces détails qui, certes, peuvent aller de travers... Mais si vous les laissez de côté pendant quelques heures, vous pourrez les régler ensuite.

Verseau

Étant donné que vous êtes dans un bon et dynamique contexte en ce moment, vous ne serez pas dérangé par la dissonance Mars/Neptune. Certains, en fonction de leur ascendant, pourraient avoir quelque chose à payer et ce sera potentiellement une erreur. Avec Neptune, il y a toujours une erreur ou une illusion quelque part, donc soyez attentif, même si cela n'a pas (apparemment) une grande importance. Sauf si vous êtes de ceux qui ont besoin d'argent pour avancer sur un projet...

Poisson

Vous faites partie de ceux qui sentiront le plus la dissonance troublante entre Mars et Neptune, surtout né autour des 12, 13 mars. Vous risquez d'oublier quelque chose d'important, comme l'anniversaire d'un proche ou d'un parent. Vous serez confus et ferez tout pour qu'on vous pardonne. Mais cet aspect peut avoir d'autres interprétations : un membre de votre famille ou de votre équipe peut mal se conduire avec vous et parfois, dans les cas les plus extrêmes, vous trahir.