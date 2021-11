Zemmour candidat : "J'ai vu une forme de trumpisme dans ce clip", réagit Pascal Praud

Ça y est, c'est officiel. Éric Zemmour est enfin un candidat déclaré à l'élection présidentielle. Le polémiste a annoncé sa candidature dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce mardi 30 novembre à midi. Un clip que Pascal Praud a souhaité décrypter : "Comment se positionne-t-il ? Dans cette vidéo, j'ai vu du Trump et j'ai vu qu'il s'adressait à un autre public, un peu plus peut-être que le public auquel il s'adressait d'habitude, qui était un peu "haut de gamme". J'y ai vu quelque chose de plus populaire, de violent", analyse-t-il.

Dans ce clip de dix minutes, Éric Zemmour déclare : "La France telle que vous l'avez connue, elle n'existe plus", une phrase trop "caricaturale" pour Pascal Praud. "Peut-être certains quartiers ont changé, mais toute la France n'a pas changé, il suffit de sortir. Et là, j'y ai vu une forme de trumpisme ou de volonté de généraliser qui n'existait pas forcément dans d'autres discours".

Pour Pascal Praud, l'ancien polémiste de Cnews et du Figaro "s'adresse aux classes plus populaires dans ce clip, ce qui est un changement". Pascal Praud évoque également les nombreux symboles présents dans les dix minutes de vidéo : "Le micro de De Gaulle, la bibliothèque de François Mitterrand, les signes montrés dans ce clip visuellement, les personnages à qui l'on se réfère dans ce clip : De Gaulle, Clemenceau, Bardot, Belmondo etc, je trouve que c'est intéressant", conclut Pascal Praud.