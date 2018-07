Yannick Jadot était l'invité de RTL

publié le 24/02/2017 à 07:00

Yannick Jadot a officialisé sa décision le 23 février : il se rallie à Benoît Hamon et retire donc sa candidature à l'élection présidentielle. Cela faisait plusieurs semaines que le candidat écologistes étaient en discussion avec le candidat socialiste. Invité du journal télévisé de France 2 jeudi, il a donc détaillé l'accord passé avec les socialistes, parlant d'un "projet d'espérance".



Avec Benoît Hamon, il a trouvé un terrain d'entente sur l'écologie notamment, car il l'a affirmé, son objectif reste le même : "que le prochain président soit écologiste". Avec cette alliance, les deux hommes se sont notamment accordés sur la sortie du nucléaire en 25 ans, et sur l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Mais Yannick Jadot entend également se servir de son propre retrait pour convaincre un autre candidat des bienfaits de l'union et du rassemblement : Jean-Luc Mélenchon. Lors de l'annonce de l'accord passé avec Benoît Hamon, le candidat d'EELV a voulu faire passer un message au leader de la France Insoumise : "Jean-Luc, dans cet accord il y a tout ce que tu défends (...) Nous pouvons gagner cette élection présidentielle".

Invité de L'Émission Politique le soir même, Jean-Luc Mélenchon s'est dit ouvert à la discussion. Reste à voir comment Benoît Hamon et Yannick Jadot entendent réellement convaincre le candidat de les rejoindre.

Yannick Jadot répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux dès 7h45. Une interview à suivre en direct et en vidéo sur RTL.fr.