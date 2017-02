publié le 15/02/2017 à 11:33

Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie-Les Verts, est toujours, malgré ses discussions informelles avec Benoît Hamon laissant potentiellement voir un rapprochement entre les deux hommes politiques, sur la liste des prétendants à la présidentielle de 2017. On pouvait s'en douter, le programme de Yannick Jadot est principalement composé demesures concernant l'écologie et l'environnement.



Sortie du nucléaire, lutte contre le gaspillage, protection de la biodiversité... Le programme du député européen s'étale sur 76 mesures. Ces dernières s'écartent parfois du domaine de prédilection du candidat avec des propositions touchant plus directement la société française. Lutte contre les inégalités, les discriminations, Yannick Jadot parle également de la culture, de la jeunesse et également des femmes. Au programme : 4 propositions visant à favoriser l'égalité entre les citoyens français et ce, peu importe leur genre.

1. Ouvrir la PMA

Le candidat EELV indique dans sa proposition 25 vouloir "reconnaître toutes les familles" et "ouvrir la PMA à toutes les femmes".

2. Lutter contre les inégalités

Pour lutter contre les inégalités, Yannick Jadot indique vouloir "faire de l'égalité femmes-hommes un impératif". Le candidat ne donne qu'un exemple concret de cette affirmation : "rendre publique la liste des entreprises ne respectant pas l’égalité salariale femmes-hommes".

3. Les violences faites aux femmes

Autre point important, selon le député européen : la lutte contre les violences faites aux femmes. Là encore, Yannick Jadot est concis. Il propose "une loi cadre sur les violences faites aux femmes" qui devrait intégrer une "révision du délai de prescription".

4. Des mesures LGBTQ

Dernière proposition du programme de Yannick Jadot pouvant concerner les femmes mais aussi les citoyens français d'un tout autre genre : "renforcer la lutte contre les discriminations liées à l'identité de genre".



Pour cela, le candidat propose de "renforcer la sensibilisation contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie" mais aussi de "former les personnels de la fonction publique à l’accueil des personnes LGBT" et, enfin, de "permettre le changement de sexe libre, gratuit et déclaratif" pour les personnes trans.