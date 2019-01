"Nuit jaune" : "On reviendra la semaine prochaine", dit un manifestant

"Nuit jaune" : "On est plus motivés que jamais", dit un manifestant

publié le 27/01/2019 à 11:10

À Paris, et dans plusieurs villes de France, les manifestants avaient appelé à participer à une "nuit jaune", référence aux "nuits debout" de 2016. Mais à Paris, cette première nocturne de 17h à 22h, a vite été écourtée. Sur la place de la République, plus d'un millier de personnes s'était regroupé après avoir été évacuées de la place de la Bastille, dans l'optique d'y créer un "rond-point" géant.



Antoine, un "gilet jaune" présent sur place explique l'importance de ce rond-point : "Les manifestations du samedi, c'est très bien, on occupe tous les week-ends les Champs-Élysées ou le rond-point de l'Étoile. Maintenant, on va chercher l'espace public de manière permanente, et ça, ça va faire très peur au pouvoir. Je pense que ça va finir par cristalliser le mouvement". Pour Antoine, cette initiative aura "tendance à fédérer beaucoup plus de monde : ça va devenir le rond-point permanent, le rond-point symbolique qui fédère l'intégralité des ronds-points de France".



Mais samedi soir, le concept n'aura duré que peu de temps, la place ayant été rapidement évacuée vers 19h en partie par les forces de l'ordre, à coups de gaz lacrymogène, canon à eau et grenades de désencerclement. Il ne restera qu'une petite centaine de manifestants jusque tard dans la soirée.

"Là, ils ont gagné une manche incontestablement, parce qu'ils sont beaucoup plus armés que nous", dit Antoine. "Mais ils ne gagneront pas la bataille. Je suis plus motivé que jamais. Ce pays est notre pays : il appartient au peuple français. Et ça, il va falloir que la clique à Macron se le mette bien dans le crâne. On va rester la nuit, on reviendra la semaine prochaine s'il faut. La marée est en train de monter, très clairement".