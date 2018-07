publié le 27/04/2017 à 17:51

La bataille du second tour pour l'élection présidentielle passera par les images et Marine Le Pen l'a très bien compris. Après s'être affichée aux côtés des salariés du site Whirlpool d'Amiens mercredi 26 avril, la candidate du Front national a effectué un nouveau déplacement auprès de la France des travailleurs. En compagnie de Gilbert Collard, elle a débuté ce jeudi par une sortie en mer de quatre heures sur un chalutier au Grau-du-Roi (Gard).



Dans cette ville, Marine Le Pen est arrivée largement en tête avec 33,60% des voix, devant François Fillon (27,21%) et Emmanuel Macron (16,02%). Une sortie "pour la défense des pêcheurs et des beaux et durs métiers de la mer", selon Gilbert Collard sur Twitter.

Sur le bateau, BFMTV a capté une scène assez surréaliste. On y voit l'avocat, bonnet marin sur la tête et pipe aux lèvres, repérer un dauphin dans l'eau. Il le fait remarquer à Marine Le Pen qui enthousiaste, demande aux marins de le faire revenir. "Non mais ce n'est pas possible, il faut le revoir. Appelez-le !", lance-t-elle, ciré gris et noir sur le dos. "Moi j'appelle les dauphins", explique-t-elle, avant d'imiter le cri de ces derniers.

"Moi, j'appelle les dauphins" Quand Marine Le Pen sort en bateau avec Gilbert Collard pic.twitter.com/Z0bLQ0on1l — BFMTV (@BFMTV) 27 avril 2017

Ce déplacement de la candidate Front national a fait réagir son adversaire au second tour, Emmanuel Macron. "Madame Le Pen se promène à la pêche. Bonne promenade. La sortie de l'Europe qu'elle propose c'est la fin de la pêche française. Pensez-y", a-t-il écrit sur son compte Twitter.



Une attaque après un affrontement à distance hier sur le site Whirlpool d'Amiens. Alors que le candidat "En Marche !" rencontrait l'intersyndicale du site à la chambre de commerce, Marine Le Pen s'était rendue, par surprise, auprès des salariés devant les grilles de l'usine. Emmanuel Macron s'était alors, lui aussi, rendu sur le site pour dialoguer avec les salariés.