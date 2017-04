publié le 26/04/2017 à 13:22

"Choisir la France". C'est le message que l'on peut lire sur la nouvelle affiche de campagne que Marine Le Pen utilisera pour le second tour de l'élection présidentielle. Elle a été dévoilée mercredi 26 avril sur Twitter par Florian Philippot, vice-président du Front national et très proche de la candidate qui affrontera Emmanuel Macron le dimanche 7 mai pour succéder à François Hollande à l'Élysée.



Sur la photo, Marine Le Pen apparaît en chemisier bleu et pantalon noir, devant une bibliothèque, un léger sourire sur le visage. Sur son affiche pour le premier tour, le slogan était différent : "Remettre la France en ordre", assorti d'un petit "en 5 ans".

Choisir la France ! pic.twitter.com/P99ckAHeKu — Florian Philippot (@f_philippot) April 26, 2017

Quelques minutes plus tôt, son rival pour le second tour Emmanuel Macron dévoilait également sa nouvelle affiche. L'ancien ministre de l'Économie a opté pour une phrase plus courte ("Ensemble, la France !"), toujours en prônant l'idée de rassemblement et de collectivité et en mettant en avant "la France".

Pour rappel, certaines règles s'imposent pour ces affiches. Celles imprimées sur papier blanc ou comprenant les trois couleurs du drapeau français, bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou d'un groupe politique sont interdites.