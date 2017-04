Emmanuel Macron dévoile sa nouvelle affiche de campagne

publié le 26/04/2017 à 12:50

"Ensemble, la France !". En vue du second tour de l'élection présidentielle, qui l'opposera à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen le 7 mai, Emmanuel Macron a dévoilé sa nouvelle affiche de campagne ainsi que son mot d'ordre. Après un premier slogan, "La France doit être une chance pour tous", l'ancien ministre de l'Économie a opté pour une phrase plus courte, toujours en prônant l'idée de rassemblement et de collectivité et en mettant en avant "la France".



La composition du cliché varie peu, si l'on compare à la précédente affiche utilisée pour le premier tour du scrutin présidentiel. Emmanuel Macron se présente face à l'objectif, avec un léger sourire aux lèvres, et regarde droit devant lui. Le fond diffère, puisque dans la précédente affiche on apercevait du mouvement en arrière-plan, alors qu'ici Emmanuel Macron pose sur un fond bleu.

Son adversaire, Marine Le Pen, n'a pas encore dévoilé sa nouvelle affiche de campagne, qui sera affichée dans tous les bureaux de vote et leurs abords avant le 7 mai. Précédemment, la candidate du Front national avait opté pour une affiche où elle posait également de face, sans mention aucune de son parti politique, avec un slogan assurant pouvoir "remettre la France en ordre".

Ensemble, la France ! pic.twitter.com/5915Lh7EFW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 avril 2017