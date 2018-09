publié le 09/09/2018 à 16:01

La prochaine échéance électorale approche. Les élections européennes se tiendront en mai 2019, deux ans après l'élection présidentielle française. Un scrutin pour lequel les politiques commencent à établir leur stratégie. Benoît Hamon, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 9 septembre, ne fait pas exception.



Conduira-t-il une liste ? Le fondateur de Génération.s n'est pas affirmatif, mais ne l'exclut pas. "Nous avons commencé à constituer une liste transnationale avec un certain nombre de mouvements politiques européens, à la fois de gauche, écologistes, au Portugal, en Pologne, en Italie, en Grèce et en Allemagne", explique le socialiste.

Néanmoins, il n'est pas certain de l'incarner personnellement. "J'ai commencé un tour de France des fraternités. Un tour de France qui va pendant plusieurs semaines et plusieurs mois m'amener à aller d'un hôpital psychiatrique à un camp de réfugiés, à rencontrer des retraités en situation difficiles. Bref : à rencontrer la France telle qu'elle est mais aussi celle des Français qui essaient de construire des solidarités, des réponses, à leur échelle. (...) Au terme de cela, nous lancerons une grande liste citoyenne, écologiste et de gauche", explique le leader politique.

Sera-t-il tête de liste ?

"Rien ne m'empêche de conduire (la liste, ndlr), je sais que sur ces questions-là après l'élection présidentielle, j'ai une crédibilité que d'autres n'ont pas. (...) Je n'abandonne pas une idée parce qu'elle n'a pas rencontré le suffrage des électeurs", poursuit Benoît Hamon, ne niant pas la possibilité d'intégrer de personnalités connues de la société civile comme Cédric Herrou dont il veut que les combats "soient représentés", même si selon ses dires, la question des européennes n'a jamais été abordée avec l'agriculteur militant en faveur des droits des migrants.