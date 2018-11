publié le 21/11/2018 à 08:08

Si Laurent Wauquiez décide de parier sur un nouveau visage, ce pourrait être celui de François-Xavier Bellamy. Pour l’heure, le patron des Républicains n’ose pas se projeter. "Je n’ai pas de nouvelles particulières", me confiait hier, d'une petite voix, le principal intéressé. Alors qui est François-Xavier Bellamy ?



Ce philosophe, catholique et conservateur assumé, jeune - il a 33 ans mais en paraît 5 de moins - arrivé en politique par la Manif pour tous, s’est surtout fait connaître par ses écrits et ses soirées philo, sur scène, chaque lundi à Paris. Finalement, il est devenu la coqueluche d'une certaine droite, celle que l'on appelle "droite Figaro Magazine".

Son nom circulait depuis quelques jours dans les rangs des Républicains comme possible tête de liste pour les élections européennes - Laurent Wauquiez a le plus grand mal à en trouver une, je vous en ai déjà parlé ici.

Dans Le Journal du Dimanche du 18 novembre, les proches du président du parti confirmaient l’existence de cette hypothèse, sous couvert d’anonymat et avec la prudence de ceux qui lancent un ballon d’essai, prenant d’ailleurs de cours la plupart des cadres du parti. Cela "ressemble à un test sérieux", pronostiquait hier soir l’un d’entre eux, qui s’était renseigné entre temps.

Lui en tout cas confirme s’être entretenu au mois d’octobre avec le président des Républicains, mais sans que l’hypothèse d’une candidature soit évoquée. Il ne s’agissait que de fond, à l’en croire. Sur la question européenne, ils seraient d’ailleurs plutôt en phase, dit-il - la provoc' en moins, serait-on tenter d’ajouter.



"Je suis convaincu depuis longtemps que ces élections vont être cruciales. L’Europe est devenue le synonyme d’une crise profonde de la démocratie", explique-t-il en bref, ajoutant qu’il est opposé au "concept macronien de souveraineté européenne". "L’Europe doit se construire par les démocraties nationales", dit-il.



Quant à son ambition personnelle… "Tu veux être une figure intellectuelle médiatique ou tu veux faire de la politique ?", lui aurait tout de même demandé Laurent Wauquiez le 2 octobre. Candidat malheureux pour la droite aux législatives de 2017 - "Il a perdu à Versailles, faut le faire !", persifle à ce sujet celui qui pourrait être son adversaire aux européennes, Nicolas Dupont-Aignan - il ne se voit "pas apparaître comme une caution à la reconduction d’une liste d’anciens". Même problème donc qu’avec l’ancien député Jean Leonetti, l’autre personnalité pressentie comme tête de liste, malgré leur 37 années d’écart...

Les confidences peu encourageantes de Nicolas Hulot

L'ancien ministre, qui ne s'est pas exprimé depuis sa démission, fait son grand retour médiatique jeudi 22 novembre. Dans une séquence filmée au-dessus de la mer de glace à Chamonix, symbole français des conséquences du réchauffement climatique, Nicolas Hulot se confie au journaliste Thomas Sotto.



"Je suis vraiment heureux d'avoir des enfants, dit-il, mais si je devais faire des enfants aujourd'hui je me poserais dix fois plus de questions que je ne m'en suis posées à l'époque, à cause de l'état du monde". Joyeux ou pas, ce retour sera très suivi par l'exécutif, qui lui reproche son manque d'ardeur à défendre les réformes.