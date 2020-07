Bac 2020 : 3 questions sur les rattrapages

publié le 08/07/2020 à 13:00

Mardi 7 juillet, le ministère de l'Éducation nationale a rendu publics les résultats du baccalauréat. Une année hors-norme en raison de la crise de la Covid-19, marquée par une annulation des épreuves au profit du contrôle continu. Malgré cela, des épreuves de rattrapage seront organisées pour les élèves dont la moyenne est comprise entre 8 et 10 sur 20.



Quand ? Les épreuves de rattrapage ont lieu du mercredi 8 au vendredi 10 juillet.

Quelles modalités ? Le candidat admis aux épreuves de rattrapage a été informé le jour des résultats. Après avoir consulté ses notes, il a choisi deux matières dans lesquelles il souhaite être interrogé. L'épreuve prend la forme d'un oral, dont les modalités dépendent de la matière.

Comment bien choisir ses épreuves ? Spontanément, on peut être tenté de prendre une matière dans laquelle on excelle pour les rattrapages. Ce n'est pas forcément stratégique. Il faut choisir une matière dans laquelle la note peut être améliorée. Si vous avez eu 14/20 en maths, il sera plus difficile d'avoir une meilleure note que si vous avez eu 6/20. Il faut aussi tenir compte des coefficients. Plus le coefficient est élevé, plus vous pourrez améliorer votre moyenne générale.