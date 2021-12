VIDÉO - Marine Le Pen, en visite à Mayotte, danse en tenue traditionnelle

Marine Le Pen est arrivée ce jeudi matin à Mayotte pour une visite de trois jours. La candidate du Rassemblement national à la prochaine présidentielle d'avril 2022 veut passer un message fort aux habitants de l'île : "Vous êtes Français et je ne vous oublie pas".

Pour ce faire, elle s'est prêtée volontiers aux coutumes locales : tenue traditionnelle, couronne de fleurs et de jasmin, mais surtout danse rythmée par un déhanché en synchronisation avec les riverains venus l'accueillir sur le tarmac.

Il faut dire que Marine Le Pen est très populaire à Mayotte, où les habitants réclament plus de sécurité et moins d'immigration sur leur île :"On veut des actes, plus des paroles, on ne sait plus sur qui compter", lui lance une habitante. "Sur moi, il faut arrêter l'immigration clandestine", lui répond-t-elle, ajoutant que "Mayotte c'est notre futur, si nous ne faisons rien, la métropole de demain sera le Mayotte d'aujourd'hui".