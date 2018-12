publié le 14/12/2018 à 10:50

Dans un rapport qui a fait grand bruit, l'association Terra Nova affirme que pour des raisons environnementales il est nécessaire de réduire notre consommation de viande et de faire plus de place aux végétaux dans nos assiettes. Mais alors, comment faire ? Le présentateur TV Stéphane Marie, imité par Laurent Gerra, donne quelques conseils. "Bonjour, bonjour ! Olalala, il est tristouille ce studio. On va le végétaliser", lance-t-il, bien que Mademoiselle Jade tente de le "calmer". "Oh la vilaine", répond alors le maître de "silence, ça pousse".



Patrick Sébastien propose également un nouveau numéro de "Couillon de culture", son café littéraire. "Aujourd'hui, comme on est en période de fête, j'ai décidé de consacrer mon 'Couillon de culture' aux idées cadeaux culturels (...) On peut aussi offrir des cadeaux qui font du bien", dit le célèbre animateur en citant notamment Dick Rivers, Charlotte Gainsbourg, le philosophe Alain Finkielkraut, Carla Bruno ou encore Camille.