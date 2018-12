La chronique de Laurent Gerra du 13 décembre 2018

publié le 13/12/2018 à 10:00

La crise sociale actuelle montre d’après les observateurs une cassure entre les très grandes agglomérations et la France dite périphérique. Des territoires que connait bien Jean-Pierre Pernaut. "Prenons la direction de Laiz dans l’Ain où va se dérouler la fête de la saucisse, centre névralgique de cette actualité brûlante. En effet les participants de la fête de la saucisse ont rejoint le mouvement des gilets jaunes, profitant ainsi des braseros allumés par les manifestants pour faire griller leurs saucisses sur le rond-point Herbert Léonard de la zone industrielle du Petit Baloux", a déclaré le présentateur à Mademoiselle Jade.



Franck Riester le ministre de la culture, a annoncé une enveloppe de 500 000 euros pour réparer les dégâts occasionnés il y a 8 jours par les gilets jaunes. "Et bien vous savez qu’à l’origine, il est concessionnaire automobile", lance Jack Lang à Mademoiselle Jade. "Du coup j’ai testé sa culture générale, et le résultat est désastreux. Quand je lui ai demandé de me citer un saxophoniste célèbre, il m’a répondu : Citroën saxo" poursuit l'ancien ministre de la culture.

Dans la crise que traverse le président Macron, un homme s’exprime peu, celui qui fut pourtant le premier des supporters d’Emmanuel Macron, son ministre de l’Intérieur, avant de démissionner : Gérard Collomb qu'à interrogé Mademoiselle Jade. "Le seul truc jaune que je connaisse, c’est le poulet jaune de la mère Brasier à… Lyon !", explique le maire de Lyon.

Les discussions de la COP24, qui se tient en ce moment en Pologne, sont éclipsées en France par le mouvement des gilets jaunes. Mademoiselle Jade en parle avec deux consultants en écologie : José Bové, et Jean-Luc Benhamias, le sosie officiel de Bourvil. "Oh bah oui c’est dommage ! Personne ne parle de la COP24 ! Et si personne n’en parle, le climat, il va marcher beaucoup moins bien", lance Benhamias. "Mais on s’en fout de la COP24, les gilets jaunes c’est plus important ! Si on renverse le pouvoir, on renverse le capitalisme, et si on renverse le capitalisme, on pourra enfin mettre en place une vraie politique écologiste", lui répond José Bové.