publié le 08/11/2018 à 10:49

Laurent Gerra a commencé ce jeudi 8 novembre par imiter Jean Lassalle, le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantique. Ce dernier a apporté son soutien à la mobilisation du 17 novembre contre la hausse des prix du carburant. "Ils veulent nous étrangler avec le prix du carburant mais y en a ras-le-bol, on va pas se laisser faire".



"Notre problème à la montagne c'est le gazole et quand nous en avons ras le béret on prend le fusil et on tire au hasard comme tout chasseur avec un coup dans le nez qui se respecte", a déclaré l'homme politique imité par Laurent Gerra.

Le mouvements des gilets jaunes organise une journée de blocage des routes le 17 novembre prochain - une mobilisation qui concerne aussi les Deschiens. "Pourquoi as-tu enfilé un gilet jaune mon gars Bruno ?" a demandé l'un deux. "Je porte un gilet jaune parce que j'ai froid", explique le Deschiens avant de préciser que le gilet a été tricoté par sa belle-mère

Caroline Dublanche, voix de la nuit sur RTL, a reçu Jean-Luc Mélenchon. "Bonsoir Marianne, je sens de la contrariété dans votre voix, comme si vous étiez prête à montrer les dents", déclare-t-elle, imitée par Mademoiselle Jade. "Qu’est-ce qu’elles ont mes dents, Madame Irma ? J’suis bien obligé de les montrer mes dents à tous ces juges fouilles-merde qui s’en prennent à mon corps ! Ils en veulent à la République et la République, c’est moi !" a répondu Jean-Luc Mélenchon, imité par Laurent Gerra.