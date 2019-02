publié le 16/02/2019 à 17:54

Quatre "gilets jaunes" ont été légèrement blessés par une voiture à Rouen. Le véhicule a tenté de traverser leur manifestation ce samedi 16 février. Selon la préfecture de Seine-Maritime, les manifestants ont été "bousculés" vers 16h30 par un véhicule qui tentait de traverser la manifestation et a été pris à partie par des "gilets jaunes".



"Le conducteur en voulant se dégager a renversé trois ou quatre personnes", a indiqué le secrétaire général de la préfecture Yvan Cordier, qui a parlé de blessés "en urgence relative". Les quatre manifestants ont été transportées au CHU de Rouen. Il s'agit de quatre hommes âgés de 24, 32, 42 et 47 ans, selon les pompiers, qui ont aussi évoqué des "traumatismes légers".

De source policière, le conducteur, qui était avec sa femme et leur bébé, s'est retrouvé au cœur de la manifestation et des manifestants s'en sont pris au véhicule, montant dessus et jetant des projectiles. Il aurait pris peur et quitté les lieux avant de se présenter au commissariat où il a été placé en garde à vue, selon la même source.

Avec sa femme et son bébé, il aurait pris peur

La préfecture a refusé de communiquer le nombre de manifestants. Peu après 18h00, la manifestation était en cours de dispersion avec quelques tirs de gaz lacrymogène. "Des casseurs essaient de déclencher des incidents mais la présence policière les en empêche", a indiqué Yvan Cordier.

¿ #ActeXIV à #Rouen. Au moins trois personnes sont à terre sur la route. Visiblement une voiture a forcé le passage. Ils sont pris en charge par les street medics en attendant les pompiers. pic.twitter.com/OuZSTSiZHK — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) 16 février 2019